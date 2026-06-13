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世界盃／洛杉磯好萊塢風格開幕式星光雲集 阿湯哥、貝克漢肩並肩觀戰

中央社／洛杉磯12日即時報導
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美國12日在洛杉磯舉行一場好萊塢風格的開幕式，阿湯哥（後排左）、貝克漢（後排中）...
美國12日在洛杉磯舉行一場好萊塢風格的開幕式，阿湯哥（後排左）、貝克漢（後排中）肩並肩觀戰。（路透）

世界盃足球賽東道主之一美國12日在洛杉磯舉行一場好萊塢風格的開幕式，星光雲集。美國隊隨後以4：1擊敗巴拉圭，旗開得勝。

中央社引述法新社報導，洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）響起「歡迎來到美國」的洪亮旁白，巨型螢幕閃現洛杉磯著名的好萊塢標誌特寫畫面。

行進樂隊奏響樂曲，隨後美國歌手「未來小子」（Future）、南非歌手泰拉（Tyla）、巴西歌手安妮塔（Anitta）以及K-pop明星Lisa等人加入演出。服裝與道具設計靈感來自洛杉磯街頭藝術和當地創意產業。

美國男星傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）和歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）也登台表演。

多位名人現身現場觀禮，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）、貝克漢（David Beckham）、荷莉貝瑞（Halle Berry）、羅伯洛（Rob Lowe）、歐文威爾森（Owen Wilson）及芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）。場中表演者圍繞著巨型世足獎盃歡慶舞動。

美國總統川普並未出席。他透過電話告訴美國隊：「我認為你們很有機會一路過關斬將。祝你們好運。」

美國12日在洛杉磯舉行一場好萊塢風格的開幕式，星光雲集。（美聯社）
美國12日在洛杉磯舉行一場好萊塢風格的開幕式，星光雲集。（美聯社）

精華 FAQ

  • 開幕式以好萊塢風格呈現，現場有巨型螢幕、行進樂隊與熱鬧旁白，並結合洛杉磯街頭藝術與創意產業元素，營造出濃厚的城市特色與娛樂氛圍。

  • 演出名單包括Future、Tyla、Anitta、Lisa，另有Jason Sudeikis與Katy Perry登台；現場觀禮名人則有Tom Cruise、David Beckham、Halle Berry等人。

  • 美國隊在開幕戰以4比1擊敗巴拉圭，順利取得勝利；美國總統川普並未出席，只透過電話向球隊表達祝福，鼓勵他們爭取佳績。

洛杉磯 好萊塢 阿湯哥

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