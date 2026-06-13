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打臉唱衰 世界盃在中國收視率1.9% 熱度逾NBA3倍

中國新聞組／北京13日電
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2026年世界盃足球賽11日開踢，在中國轉播收視率碾壓同時段所有綜藝、劇集。（取...
2026年世界盃足球賽11日開踢，在中國轉播收視率碾壓同時段所有綜藝、劇集。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國原本看衰世界盃轉播收視，但央視首日直播即以1.9%高峰打臉預測，熱度明顯勝過NBA並帶動全民討論。

2026年世界盃足球賽11日開踢，因考量賽事多在凌晨，且今年國足未能參賽，外界估計，中國民眾對收看轉播的興趣和收視率都不會高。不過，央視昨轉播南韓對陣捷克的小組賽，半場收視率就破1.4%，市場份額超20%，意味著每五台開機電視中就有一台鎖定，全場最高收視率一度飆至1.9%，收視熱度是NBA的三倍多。「世界盃中國收視率爆了」也隨之衝上熱搜，網友稱這狠狠打臉唱衰預測，中國球迷比想像更狂熱。

今年央視取得世界盃足球賽中國地區轉播權過程一波三折，中國企業贊助本屆賽事的金額也斷崖式下滑七成，其中一個關鍵因素是央視和多家中企認為，本屆賽事因時差因素，轉播時間多在北時間的凌晨，加上今年國足已是連續六屆缺席世界盃，估計中國民眾收視率不高，一度預估世界盃收視率僅0.7%，也連帶削弱央視開出的轉播價碼與中企贊助賽事意願。

不過，綜合新浪、網易報導，世界盃開賽首日，收視數據直接打臉中國「沒人看」的質疑。

據統計，央視CCTV5在北京時間凌晨3時轉播南韓對陣捷克小組賽，半場收視率就突破1.4%，市場份額超20%，意味著同時段每五個看電視的人就有一個在看這場球賽，碾壓同時段所有綜藝、劇集，強勢登頂全網熱度榜。全場最高收視率甚至飆升至1.9%，市占率峰值突破21%，而同期NBA總決賽央視轉播平均收視率僅0.37%，最高0.55%，世界盃收視熱度是NBA的三倍多。

短視頻平台相關話題也刷屏，領跑全網收視，集錦、回放、二創內容播放量動輒破億，形成「大屏看直播、小屏刷熱點」的全民觀賽潮。有網友稱，硬核數據證明，世界盃在中國的號召力從未減弱，中國球迷的熱情，遠比想像中更狂熱。

有分析指出，在國足缺席、時差嚴重等情況下，世界盃在中國還能這麼火的核心原因有三點：一是世界盃擁有無可替代的全球影響力與話題度；二是中國擁有3億核心球迷，即使沒有國足，對足球的熱愛從未減退；三是亞洲球隊表現亮眼，南韓、日本等隊實力強勁，拉近中國球迷與賽事的距離。

另據中央社報導，中國AI大模型搶搭世界盃熱潮行銷，趁勢推出押注賽事的行銷活動，還有公司同時調度300個子代理（Sub Agent），公開預測104場世足賽事結果。截至目前，中國AI大模型多預測西班牙隊將奪冠。

2026年世界盃足球賽11日開踢，在中國轉播收視率碾壓同時段所有綜藝、劇集。（取...
2026年世界盃足球賽11日開踢，在中國轉播收視率碾壓同時段所有綜藝、劇集。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 主要因賽事多在北京時間凌晨播出，加上國足連續六屆缺席，外界認為一般觀眾熬夜看球意願不高，因此曾估計整體收視率可能只有0.7%。

  • 央視CCTV5在北京時間凌晨3時轉播南韓對捷克的小組賽，半場收視率已突破1.4%，全場最高更衝到1.9%，市場份額峰值超過21%。

  • 報導指出，世界盃在中國仍能引發大量關注，除央視直播收視亮眼外，短影音平台上的集錦、回放與二創也迅速擴散，形成大屏看直播、小屏追話題的觀賽潮。

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