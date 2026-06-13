世界盃／「大象闖球場」也信? AI開幕直播 百萬人觀看

AI摘要 文章摘要整理： YouTube上出現冒充2026世界盃開幕典禮的AI直播，畫面逼真卻充滿漏洞與荒誕情節，仍吸引大量觀眾觀看後才引發熱議。

2026年世界盃 足球賽11日開踢，不少球迷盯著看開幕儀式與賽事直播。不過近日YouTube 卻出現一場標題為「2026 FIFA WORLD CUP OPENING CEREMONY (2026世足賽開幕典禮)」的直播，內容全由AI生成，不僅畫面逼真、主持人口型與配音高度同步，甚至吸引超過142萬人次觀看，引發熱議。

該直播引發爭議後，疑已遭YouTube停權，停止播放。

該直播由YouTube頻道「Focus Lab」於11日開播，雖打著世足賽開幕儀式名號，實際上卻是由AI製作的虛構內容。整場直播長達12小時，實際影片內容僅約一個多小時，透過不斷重播方式持續吸引觀眾停留觀看。

令人哭笑不得的是，影片中不僅出現大量不合理畫面，甚至還有「大象走進足球場」的離譜橋段，但仍有大批網友誤以為是真實直播。

消息曝光後，立刻引發熱烈討論。有網友傻眼說，「剛剛還有大象走過足球場，到底是誰想到的？」、「全世界有20幾萬人在看欸！」、「黃仁勳，這就是你要的世界嗎？」更有人笑問：「Google跟FIFA會不會覺得這到底什麼東西？」

也有網友發現破綻，紛紛在社群平台上提醒其他觀眾。有網友指出，「這直播是AI做出來的，墨西哥現在大白天欸」、「大家不要被YouTube上什麼『真AI、假直播』的影片騙到，而且畫面的國旗是阿根廷。這次比賽都在美加墨，不會有以阿根廷為背景的開幕畫面。」

即便不少網友陸續提出質疑，這場AI直播仍持續吸引大量觀眾湧入觀看，甚至一度突破21萬人同時在線，最終累積超過142萬次觀看，也讓不少人驚嘆AI生成內容如今已足以混淆許多觀眾判斷。

隨著AI生成技術愈來愈成熟，無論是人物表情、口型同步，甚至大型活動場景都能逼真模擬，而這場意外暴紅的「AI世足開幕典禮」，也成為本屆世界盃開幕前最荒謬卻又最熱門的網路話題之一。