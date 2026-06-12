世界盃／美國揭幕戰場邊星光閃耀 凱蒂佩芮同框杜魯多 蓋茲也現身

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在開賽前登台獻唱。（路透）

世界盃 美國主辦國12日在洛杉磯 SoFi體育場(SoFi Stadium)揭幕，美國首戰巴拉圭，吸引眾多政商、演藝及體育界名人到場觀戰，場邊星光熠熠。

美聯社報導，美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在開賽前登台獻唱，隨後與男友、加拿大前總理杜魯多 （Justin Trudeau）一同坐在貴賓席欣賞比賽。

電影導演喬治盧卡斯與妻子6月12日在洛杉磯體育場觀賞2026年世界盃足球賽D組美國對巴拉圭之戰。 （路透）

電影「星際大戰」（Star Wars）系列與印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列導演喬治盧卡斯（George Lucas），則與妻子梅樂蒂賀伯森（Mellody Hobson）一同現身看台。

微軟共同創辦人比爾．蓋茲（左一）6月12日在2026年世界盃足球賽D組美國對巴拉圭賽前現身看台。（路透）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也出席觀賽。就在數日前，他才就過去與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來情況，赴聯邦眾議院委員會作證。

體育界人士同樣到場支持。效力於洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）的四分衛高夫（Jared Goff）現身觀戰，該球場同時也是他進行NFL賽事的主場之一。

其隊友外接手普卡（Puka Nacua）則與紐約巨人隊（New York Giants）四分衛達特（Jaxson Dart）在場邊交談。退役WNBA球星帕克（Candace Parker）也坐在附近觀看比賽。