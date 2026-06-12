我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國4：1開門紅 巴洛根梅開二度 寫史上第7人神紀錄

SpaceX掛牌首日狂飆19% 市值躍居全球第六

世界盃／美國揭幕戰場邊星光閃耀 凱蒂佩芮同框杜魯多 蓋茲也現身

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在開賽前登台獻唱。（路透）
美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在開賽前登台獻唱。（路透）

世界盃美國主辦國12日在洛杉磯SoFi體育場(SoFi Stadium)揭幕，美國首戰巴拉圭，吸引眾多政商、演藝及體育界名人到場觀戰，場邊星光熠熠。

美聯社報導，美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在開賽前登台獻唱，隨後與男友、加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）一同坐在貴賓席欣賞比賽。

電影導演喬治盧卡斯與妻子6月12日在洛杉磯體育場觀賞2026年世界盃足球賽D組美...
電影導演喬治盧卡斯與妻子6月12日在洛杉磯體育場觀賞2026年世界盃足球賽D組美國對巴拉圭之戰。 （路透）

電影「星際大戰」（Star Wars）系列與印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列導演喬治盧卡斯（George Lucas），則與妻子梅樂蒂賀伯森（Mellody Hobson）一同現身看台。

微軟共同創辦人比爾．蓋茲（左一）6月12日在2026年世界盃足球賽D組美國對巴拉...
微軟共同創辦人比爾．蓋茲（左一）6月12日在2026年世界盃足球賽D組美國對巴拉圭賽前現身看台。（路透）

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也出席觀賽。就在數日前，他才就過去與已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來情況，赴聯邦眾議院委員會作證。

體育界人士同樣到場支持。效力於洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）的四分衛高夫（Jared Goff）現身觀戰，該球場同時也是他進行NFL賽事的主場之一。

其隊友外接手普卡（Puka Nacua）則與紐約巨人隊（New York Giants）四分衛達特（Jaxson Dart）在場邊交談。退役WNBA球星帕克（Candace Parker）也坐在附近觀看比賽。

精華 FAQ

  • 比賽在洛杉磯的SoFi體育場舉行，這也是美國主辦國的世界盃揭幕戰現場。球場內外湧入政商與演藝界名人，讓開幕戰氣氛格外熱鬧。

  • 凱蒂佩芮在開賽前先登台獻唱，之後與男友、加拿大前總理杜魯多一同坐在貴賓席觀賽，成為現場最受矚目的焦點之一。

  • 體育界方面，洛杉磯公羊隊四分衛高夫、隊友普卡、紐約巨人隊四分衛達特，以及退役WNBA球星帕克都到場支持，展現高度關注。

世界盃 杜魯多 洛杉磯

上一則

世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國上半場3：0領先巴拉圭

下一則

MLB／又爆了…今井達也9分領先仍0.2局遭KO 記者都無言以對

延伸閱讀

世界盃揭幕 墨西哥首戰2：0贏南非 夏奇拉開唱超嗨

世界盃揭幕 墨西哥首戰2：0贏南非 夏奇拉開唱超嗨
世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國上半場3：0領先巴拉圭

世界盃／開場6分鐘1記烏龍球 美國上半場3：0領先巴拉圭
世界盃首度連3場開幕式 夏奇拉、凱蒂佩芮輪番表演

世界盃首度連3場開幕式 夏奇拉、凱蒂佩芮輪番表演
世界盃今日看點╱美國要啃硬骨頭 黃金一代準備好了嗎

世界盃今日看點╱美國要啃硬骨頭 黃金一代準備好了嗎

熱門新聞

想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
尼克以107：106戲劇化逆轉勝出，冠軍賽以3：1聽牌。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G4／阿努諾比1.2秒準絕殺補籃 尼克29分落後逆轉馬刺3：1聽牌

2026-06-10 23:38

超人氣

更多 >
90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座
好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗
不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣

不想失智症找上你 檢查有沒有這3種睡眠習慣
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠