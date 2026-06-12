加拿大開幕式翻車？大力神盃故障、歌手險遭煙火擊中
據鏡報（The Mirror）報導，在世界盃開幕典禮上再次出現失誤，一名歌手因煙火火花而倉皇閃避。
6月12日（星期五），世界盃開幕典禮的第二天在加拿大多倫多正式展開，現場邀請多位巨星帶來精彩演出，包括 Alessia Cara、Elyanna、Jessie Reyez以及Michael Bublé。然而，整場表演並非毫無瑕疵。
部分觀看直播的觀眾對一個明顯問題感到失望：場館內出現大量空座位。隨後，歌手Jessie Reyez登台進行了充滿煙火特效的演出，但當Elyanna以嘉賓身分登場時，卻險些遭到煙火擊中。
隨著舞台上設置的巨大 FIFA 世界盃獎盃造型裝置噴射煙火，其中一束火花幾乎擦過Elyanna的手臂。她隨即迅速閃避，但仍繼續完成演唱。
有X用戶評論這起意外表示，「多倫多世界盃開幕典禮在BMO球場的大力神盃裝置似乎出現了一點故障。」
加拿大場次的表演陣容由Michael Bublé、Alessia Cara以及Alanis Morissette等歌手領銜。相比前一天在墨西哥城舉行、吸引大量觀眾的開幕活動，甚至有球迷在阿茲特克體育場外不幸身亡。加拿大這場活動在電視畫面上呈現出明顯不同的景象。
部分網友在X上指出，「多倫多世界盃開幕典禮有很多空位，看起來不太理想。」也有人認為，足球比賽本身才是吸引觀眾的主因，許多人可能仍在前往途中，因此開幕典禮階段人數較少；甚至有人將其與墨西哥場次作比較。
也有網友回應稱，「你們知道比賽要一個多小時後才開始嗎？多倫多交通是北美最糟之一。」另一人則反駁指出墨西哥城交通更為擁擠，但對方回應：「我知道比賽還沒開始，但這是開幕典禮！」
另有評論指出，觀眾較少的原因可能包括兩國足球文化熱度差異，以及門票價格偏高等因素。
最後，福斯（Fox）電視台在轉播過程中的畫面調整，也引發部分球迷不滿。
Little bit of a malfunction for the World Cup trophy during the opening ceremony in Toronto at BMO Field😂😂#CANMNT #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hWaPTQEqDI— Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) June 12, 2026
▲ 影片來源：X＠@JacobPacheco6（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
當Elyanna登場演唱時，舞台上的大力神盃造型裝置突然噴出煙火，其中一束火花幾乎擦過她的手臂，她隨即閃避，但仍完成表演。 不少人指出場館內空座位很多，畫面看起來冷清；也有人批評大力神盃裝置疑似故障，並對福斯轉播時的畫面處理感到不滿。 部分網友認為比賽尚未開打，球迷仍在途中，加上多倫多交通擁擠、票價偏高，以及兩地足球熱度不同，都可能導致開幕典禮觀眾較少。
精華 FAQ
當Elyanna登場演唱時，舞台上的大力神盃造型裝置突然噴出煙火，其中一束火花幾乎擦過她的手臂，她隨即閃避，但仍完成表演。
不少人指出場館內空座位很多，畫面看起來冷清；也有人批評大力神盃裝置疑似故障，並對福斯轉播時的畫面處理感到不滿。
部分網友認為比賽尚未開打，球迷仍在途中，加上多倫多交通擁擠、票價偏高，以及兩地足球熱度不同，都可能導致開幕典禮觀眾較少。
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