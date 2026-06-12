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大力神杯頂級授權 東莞台商瑋光「踢進」美加墨世界盃

記者林宸誼／即時報導
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大力神杯。（路透）
大力神杯。（路透）

美加墨世界盃12日開幕，由東莞台商、瑋光禮品獲得的FIFA（國際足球聯合會）2026年美加墨世界盃全球獨家頂級授權產品。總長26公分的「大力神杯」擺件，是目前全球授權體系中尺寸最大的一款同類產品。

21世紀經濟報導，在美加墨世界盃進入倒計時，由瑋光禮品製作的大力神杯產品出貨也進入尾聲。儘管無法親眼看到大力神杯的製作過程，但從影片就能感受到這款周邊產品的精良程度，工人們全神貫注打磨著不同規格的大力神杯，巧手的女工匠則細緻地為金杯上色、勾勒精美花紋。在上色、組裝到擦拭等工序順利完成後，一座座大力神杯被整齊排列放上產線等待打包。

每一座精緻的大力神杯背後，都凝結著瑋光工人們的心血。瑋光禮品副總經理李東霖表示，本屆世界盃所製作的大力神杯在產品材料和工藝上都明顯升級，產品採用純銅材質，外表鍍真金，比例為1比1.4，幾乎接近真實獎盃。

瑋光與世界盃的緣分要從1994年說起，至今已有32年的代工歷史。發展至今，瑋光已成為大力神杯全球唯一的頂級授權生產商。從普通的代工起步，逐步發展為全球頂級足球IP授權項目的核心參與者，並長期獲得國際足聯的授權。

李東霖坦言，這個過程一點也不簡單，首先是強大的產品開發能力；二是穩定的品質控制和精細的工藝水準；三是快速回應和全球供應鏈整合能力；四是長期良好的交付記錄和國際品牌合作經驗。

尤其國際足聯對供應商的審核極為嚴格，不僅考察工廠規模，更看重企業在高壓、短交期下的穩定履約能力和品質管控體系。

借由世界盃的契機，瑋光成功開拓了墨西哥等新興市場。目前與世界盃的授權合作已延續至2034年，覆蓋未來多屆賽事。

李東霖坦言趕製世界盃訂單有很強的緊迫感，因為這些訂單往往具有周期緊、修改頻繁、品質要求高等特點。他指出，由於瑋光在越南也有一家工廠，所以在與國際足聯方面溝通時，對方也曾提出能否在其他地區生產大力神杯這款產品。

但經過評估之後，國際足聯方面很快就打消念頭，他們發現，越南工廠能夠規模化生產一些簡單的產品，卻無法承接大力神杯這類高複雜度、高變化的產品，原因在於越南缺乏相應的產業鏈基礎，工人對產品的熟悉度和品質穩定性尚未達到要求。

李東霖表示，每一座大力神杯背後，匯聚了近10家廣東東莞本土企業的產業鏈協作，分別承擔銅體鑄造、鍍金、底座加工等不同環節，而公司會根據不同供應商的優勢進行分工整合，形成高效協同的生產體系。

去年，在瑋光趕製產品的過程中，這樣的場景幾乎每天都在上演：上午世界盃官方剛提出修改方案，下午供應商即可開始打樣；若某家供應商出現問題，當晚工程團隊就能集結現場調整。

精華 FAQ

  • 瑋光禮品取得FIFA 2026年美加墨世界盃全球獨家頂級授權產品資格，負責生產大力神杯擺件，並成為全球唯一的頂級授權生產商，地位相當關鍵。

  • 產品總長26公分，為目前全球授權體系中尺寸最大的一款同類產品，並採純銅材質、外表鍍真金，比例約1比1.4，外觀與真實獎盃非常接近。

  • 瑋光自1994年起累積32年代工經驗，具備產品開發、品質控管、快速反應與全球供應鏈整合能力，且能結合東莞近10家本土企業協作生產。

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