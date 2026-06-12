世界盃／這樣叫快滿場？南韓捷克戰驚見大片空位 高票價爭議續燒

2026年世界盃足球賽11日進行第二場比賽，南韓與捷克在墨西哥瓜達拉哈拉阿克隆體育場進行A組賽事，看台上可見大片空位。（路透）

2026年世界盃 足球賽11日才踢到第二場，就再度出現門票爭議。南韓 在瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行的A組賽事中，以2：1逆轉擊敗捷克，但看台上出現數以千計空位，引發外界質疑國際足總（FIFA）的票價政策。

獨立報報導，世界盃票價爭議持續升溫。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）在開幕前一天的記者會上，為動態定價政策辯護。他表示，世界盃規模比NBA 總決賽更大，而紐約尼克隊（New York Knicks）與聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）系列賽的票價同樣高昂。

英凡提諾說，雖然本屆世界盃部分門票價格超過3萬美元，但票價設定符合標準。主辦單位也在引發批評後，推出少量60美元門票。他說：「我要說的是，我們60美元的入場票價，是美國所有體育賽事季後賽中最低的入場價格。我們平均票價低於500美元，同樣也是美國體育賽事平均票價中最低的之一。」

他還說：「我們無法掌控一切，有時候冷靜一下、放輕鬆是好事。我們努力處理所有事情，也試著解決各種問題。有時候立刻大聲嚷嚷，反而會讓問題更難解決。」

不過，每日郵報報導，南韓對捷克之戰在阿克隆體育場（Estadio Akron）舉行時，看台上仍可見大量紅色空座位。球場播報員表示，這座可容納4萬5664人的球場，當晚共有4萬4985名觀眾入場。但電視轉播畫面顯示，場內仍有大片空位，尤其是VIP區域，與FIFA宣稱僅約700個座位未售出的說法有所落差。

FIFA宣稱，本屆世界盃已收到超過5億筆購票申請，但票價爭議仍為賽事籌備蒙上陰影。FIFA近幾周雖已調降部分場次票價，但官方轉售平台據報在開幕前仍有約18萬張門票待售。根據目前定價，世界盃決賽最便宜的標準門票據報已達5785美元，部分門票甚至超過1萬美元。

由於外界指控FIFA沒有清楚說明網路排隊機制與最終票價，讓球迷在高票價問題上感到困惑，甚至認為受到誤導，紐約州與紐澤西州政治人物已展開正式調查。相關投訴主要集中在兩點：網路排隊等待時間不透明，以及球迷排到票後，實際票價缺乏明確說明。