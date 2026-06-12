世界盃2官方歌曲亮相 獵魔女團EJAE攜波伽利獻唱

義大利歌手波伽利（左）與韓裔美籍歌手金恩在（右）11日在開幕式演唱主題歌。（歐新社）

今年世界盃 足球賽6月11日至7月19日在美國、加拿大 與墨西哥聯合舉辦，創下史上首次由三國共同承辦的紀錄，也是北美洲第四次主辦世界盃。隨著賽事開打，兩首官方歌曲相繼亮相，引發各界對「什麼成就難忘的世界盃主題曲」相關討論。

美聯社報導，國際足球總會(FIFA)於11日正式發布今年世界盃會歌(official anthem)「DNA」，由義大利 傳奇男高音波伽利(Andrea Bocelli)、美國著名DJ與製作人庫塔(David Guetta)、三屆葛萊美獎得主梅根尤物(Megan Thee Stallion)，以及風靡全球的的韓裔美籍作詞人轉型歌手金恩在(EJAE，Kim Eun-jae)共同演繹。

「DNA」一曲融合古典聲樂、當代藝術表達與電子音樂製作，強調足球不只是一項競技運動，更體現了世界盃的核心價值，身分認同、團結與歸屬感。

波伽利與EJAE於墨西哥城開幕式上首次現場演唱這首歌曲，波伽利表示，「DNA這個歌名說明一切，從我有記憶以來，足球就一直存在我的生活當中，它也會永遠在我心中占據非常特別的位置」。

金恩在參動畫電影「K-pop 獵魔女團」(KPop Demon Hunters)並演唱主題曲「Golden」而暴紅，該電影、歌曲及其創作團隊斬獲奧斯卡、葛萊美、金球獎等各大國際影視獎項；她說，參與世界盃主題曲製作意義非凡，尤其是能將韓語歌詞融入其中。

金恩在說：「能在這個舞台上代表南韓是一份無上榮譽，我童年最美好的記憶之一，就是2002年世界盃期間人在首爾，看著整座城市團結一起。我永遠記得在街上看到陌生人彼此擁抱、一起慶祝的感覺。」

哥倫比亞籍拉丁天后夏奇拉(Shakira)與非洲流行樂巨星伯納男孩(Burna Boy)曾於2010年南非世界盃演唱膾炙人口的「Waka Waka (This Time for Africa)」，如今再次攜手演繹今年世界盃主題曲「Dai Dai」。

夏奇拉表示，世界盃主題曲肩負重大責任，「足球將許多不同文化與背景的人凝聚在一起，創作者必須寫出一首能代表人們感受、情感與熱情的歌。」

夏奇拉認為，一首好的世界盃主題曲必須具備節奏感，讓人忍不住手舞足蹈，同時也要有振奮人心的合唱，讓球迷能齊聲高唱，「這些是必備條件」。