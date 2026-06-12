我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

轉播+門票收入激增 本屆世界盃成最賺錢賽事

編譯中心／綜合報導
足球是球迷最多的運動，今年世界盃預計將創下史上最高獲利，但FIFA的高票價也飽受...
足球是球迷最多的運動，今年世界盃預計將創下史上最高獲利，但FIFA的高票價也飽受批評。（歐新社）

2026年世界盃，預估將帶進至少410億美元的經濟效益，支持超過80萬個工作，成為史上對全球經濟影響最大的體育賽事，並且將是史上最依賴人工智慧(AI)的世界盃。

拜參賽隊伍擴編與轉播收入激增所賜，本屆在美、加、墨登場的世界盃，有望成為歷來最賺錢的體育競賽活動。但今年世足賽最便宜的小組賽門票平均要價200美元，決賽門票則至少要2030美元，為史上最貴，反而可能抑制現場觀賽的人氣。

國際足總(FIFA)最大的印鈔機是轉播權，本屆轉播收入預料高於2018俄羅斯世界盃的31億美元、以及2022年卡達世界盃的34億美元，一大主因是本屆會內賽隊伍從32隊擴增到48隊，使賽事數量從64場激增至104場，且對北美、歐洲等獲利最豐市場的觀眾來說，比賽開打時間也遠比四年前的卡達友善。

FIFA也推動多項重大商業創新，首度將女子世界盃電視轉播權獨立出售，同時也開始將社群媒體流量變現，把前10分鐘賽事直播權出售給TikTok與YouTube，希望藉此將年輕觀眾導向完整的電視網轉播。

FIFA僅次於轉播權的收入來源，是門票銷售與餐旅。本屆是FIFA首度直接掌控票務，而非外包給當地主辦單位，採用浮動定價，票價會隨著需求上漲，並開設了官方轉售平台，向買賣雙方各抽成15%。即使經過通膨調整，今年美加墨世足賽的門票價格，比2022年卡達世足的價格高出一倍。

FIFA與世界貿易組織(WTO)去年4月公布的研究推算，本屆世界盃將在美國創造470億美元的經濟產值。美國銀行(BofA)全球研究公司的研究報告更預測，今年世足賽為全球國內毛額(GDP)增添約410億美元，猶如「超級經濟強權」，並且支持超過80萬個工作，以美國的受惠就業數最多，約18.5萬個，但其效益將透過消費者在餐飲、運動服飾業的支出提高，嘉惠全球。

報告推估，今年世足賽將吸引約650萬球迷觀賽，遠高於1994年美國主辦世界盃的360萬人紀錄，所有人為了觀賽的搭機飛行距離將達600億公里，將是「地球與太陽系邊緣之間距離的三倍」，且約60億人都將追蹤賽事進度，相當於全球人口的75%。踢入會內賽的48國GDP約占全球的62%，人口占比為27%。

今年的世足賽也將是歷來最「數據密集」的體育盛會，直接賽事的數據量就達90 PB(100萬GB)，是2022年的45倍，再加上運用人工智慧(AI)、超大規模運算及數位孿生，管理物流與球迷互動所產生的數據量，共逼近2 EB(10億GB)。

精華 FAQ

  • 主因是參賽隊伍增至48隊，賽事從64場增至104場，帶動轉播權、門票與餐旅收入同步成長，加上北美、歐洲市場收看時段更友善，讓FIFA整體收益大幅提升。

  • FIFA首次直接掌控票務，採浮動定價並設官方轉售平台，買賣雙方各抽15%。即使是小組賽平均票價約200美元，決賽至少2030美元，仍比卡達世足高出許多。

  • 研究預估全球GDP可增加約410億美元，並支持超過80萬個工作。同時賽事數據量高達90PB，結合AI、超大規模運算與數位孿生，成為史上最數據密集的體育盛會。

俄羅斯 YouTube 世界盃

上一則

世界盃2官方歌曲亮相 獵魔女團EJAE攜波伽利獻唱

下一則

世界盃舉辦96年僅8國曾奪冠 4要素成「必勝公式」

延伸閱讀

川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元

川普喊貴 華人願斥巨資看世界盃 2張8強賽門票5478元
蹭食世界盃大餅 賣這款商品最好賺

蹭食世界盃大餅 賣這款商品最好賺

世界盃舉辦96年來僅8國拿過冠軍 分析揭常勝軍具備4要素

世界盃舉辦96年來僅8國拿過冠軍 分析揭常勝軍具備4要素
門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
墨西哥城阿茲特克球場，墨西哥球員基尼奧內斯攻破南非門將威廉斯把守的球門，打入墨西哥隊首個進球。 （路透）

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

2026-06-11 17:37
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
夏奇拉11日在世界盃開幕典禮上表演。(路透)

世界盃／墨西哥開幕式登場 夏奇拉壓軸 Tubi免費直播

2026-06-11 13:17
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆