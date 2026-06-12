轉播+門票收入激增 本屆世界盃成最賺錢賽事

足球是球迷最多的運動，今年世界盃預計將創下史上最高獲利，但FIFA的高票價也飽受批評。（歐新社）

2026年世界盃 ，預估將帶進至少410億美元的經濟效益，支持超過80萬個工作，成為史上對全球經濟影響最大的體育賽事，並且將是史上最依賴人工智慧(AI)的世界盃。

拜參賽隊伍擴編與轉播收入激增所賜，本屆在美、加、墨登場的世界盃，有望成為歷來最賺錢的體育競賽活動。但今年世足賽最便宜的小組賽門票平均要價200美元，決賽門票則至少要2030美元，為史上最貴，反而可能抑制現場觀賽的人氣。

國際足總(FIFA)最大的印鈔機是轉播權，本屆轉播收入預料高於2018俄羅斯 世界盃的31億美元、以及2022年卡達世界盃的34億美元，一大主因是本屆會內賽隊伍從32隊擴增到48隊，使賽事數量從64場激增至104場，且對北美、歐洲等獲利最豐市場的觀眾來說，比賽開打時間也遠比四年前的卡達友善。

FIFA也推動多項重大商業創新，首度將女子世界盃電視轉播權獨立出售，同時也開始將社群媒體流量變現，把前10分鐘賽事直播權出售給TikTok與YouTube ，希望藉此將年輕觀眾導向完整的電視網轉播。

FIFA僅次於轉播權的收入來源，是門票銷售與餐旅。本屆是FIFA首度直接掌控票務，而非外包給當地主辦單位，採用浮動定價，票價會隨著需求上漲，並開設了官方轉售平台，向買賣雙方各抽成15%。即使經過通膨調整，今年美加墨世足賽的門票價格，比2022年卡達世足的價格高出一倍。

FIFA與世界貿易組織(WTO)去年4月公布的研究推算，本屆世界盃將在美國創造470億美元的經濟產值。美國銀行(BofA)全球研究公司的研究報告更預測，今年世足賽為全球國內毛額(GDP)增添約410億美元，猶如「超級經濟強權」，並且支持超過80萬個工作，以美國的受惠就業數最多，約18.5萬個，但其效益將透過消費者在餐飲、運動服飾業的支出提高，嘉惠全球。

報告推估，今年世足賽將吸引約650萬球迷觀賽，遠高於1994年美國主辦世界盃的360萬人紀錄，所有人為了觀賽的搭機飛行距離將達600億公里，將是「地球與太陽系邊緣之間距離的三倍」，且約60億人都將追蹤賽事進度，相當於全球人口的75%。踢入會內賽的48國GDP約占全球的62%，人口占比為27%。

今年的世足賽也將是歷來最「數據密集」的體育盛會，直接賽事的數據量就達90 PB(100萬GB)，是2022年的45倍，再加上運用人工智慧(AI)、超大規模運算及數位孿生，管理物流與球迷互動所產生的數據量，共逼近2 EB(10億GB)。