世界盃舉辦96年僅8國曾奪冠 4要素成「必勝公式」

2026年世足賽主辦國之一的墨西哥6日展示本屆賽事冠軍獎座。（新華社）

全球體壇盛事FIFA世界盃 足球賽11日正式開幕，由美國、加拿大、墨西哥 聯合主辦，史上首次在三國開踢，參賽國擴編至48隊，總場次高達104場，創下有史以來規模最大的運動賽事。英國經濟學人分析世足賽「必勝公式」發現，影響最大的因素是財富、人口、身高與地理位置，可解釋70%的差異。但這些都不是保證，若要快速提升戰力，關鍵是善用移民與歸化球員。

華盛頓郵報 報導，本屆賽程從29天延長至39天，比賽場次增加63%，橫跨3國共16座比賽場館創下新高，可望吸引超過500萬名球迷進場，遠超1994年美國世界盃創下的360萬人紀錄，堪稱史上規模最大的體育賽事。

川普總統尚未計畫出席美國首戰，以東道主國來說十分罕見。美國首戰12日將在加州英格爾伍德對上巴拉圭。紐時旗下「運動員」(The Athletic)引述四名知情人士透露，目前不預期川普到場，他當天預計留在華府參與周末UFC賽事相關預演，但行程仍可能變動。美國國務院表示，國務卿魯比歐將出席。

經濟學人10日報導，自1930年首屆以來，有超過80個國家參加過22屆世界盃，但奪冠的只有8個國家，為何足球強國總集中在少數國家？

經濟學人以各個國家隊表現建立ELO評級模型，分析哪些因素最能解釋足球實力差距。ELO評級源自西洋棋，會將對手強弱納入計算，因此比單看世界盃成績更能反映球隊長期實力。

結果發現，財富、人口、身高與地理位置是影響球隊表現的主要因素，但沒有單一因素能決定成敗。

報導指出，富裕國家能投入更多資源在教練、設施與青訓，但不一定踢得更好。人口越多，人才庫越深，但中國與印度人口合計超過20億，兩國歷來卻只進過一次世界盃。分析也顯示，除門將外，球員理想身高約為181公分。國家男性平均身高離這個數字越遠，足球表現通常越差。

根據模型，最有力的變數是任何政府都無法左右的地理位置，以及由此形成的足球文化。南美球隊平均比亞洲球隊高出約640個ELO積分，即使排除收入、人口與體格差異後，差距仍十分明顯，歐洲球隊也同樣占有優勢。這些區域優勢反映出教練深度與競爭強度的長期差異。

對許多較貧窮國家而言，更快的方法是輸入人才。塞內加爾近年排名攀升，很大程度仰賴在法國等地接受訓練的移民後代回國效力。類似趨勢愈來愈普遍，1994年僅有9%的世界盃球員代表非出生國出賽，如今比例已升至24%。

有些國家則直接透過歸化補強戰力，例如卡達與中國都曾徵召外籍出生球員。FIFA去年甚至處罰馬來西亞，原因是該隊7名球員的馬來西亞血統資格造假。

研究顯示，即使排除財富與足球傳統等因素，擁有較多海外出生球員的球隊通常能走得更遠。上一屆世界盃，摩洛哥成為史上首支打進四強的非洲球隊，26人名單中有14人出生於海外。