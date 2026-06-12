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世界盃29場比賽門票售罄 但多數仍有空位 這些場次還沒開賣

編譯尤寶琪／綜合報導
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加拿大與波赫12日將在多倫多球場小組賽對戰。（路透）
加拿大與波赫12日將在多倫多球場小組賽對戰。（路透）

世界盃足球賽11日正式開幕，國際足總(FIFA)舉辦賽事的11座美國體育場、3座墨西哥體育場和2座加拿大體育場，票價均創歷史新高；國際足總採用動態定價機制，自去2025年秋季門票開售以來，票價已多次調漲。國際足總主席主席英凡提諾(Gianni Infantino)10日辯稱，這些價格符合北美市場行情，但高達五位數的票價，仍引發了廣泛批評。

在賽事開幕前夕，29場比賽的門票已售罄，其中部分場館有提供輪椅座位，另有75場比賽的門票仍有剩餘，包括兩場半決賽、四分之一決賽的所有四場比賽、五場16強賽、以及32強賽中的14場賽事。此外，還有一些淘汰賽階段的門票尚未出售，這些門票要等到國際足總確定晉級球隊名單後才會開放售票。

相對較便宜的座位所剩無幾。價格最低的第三類座位，目前只有三場比賽有剩票，其中兩場比賽的票價本來就很高。

12日在加州舉行的美國對巴拉圭揭幕戰，部分低價門票售價高達1120元，但僅剩兩張；在多倫多舉行的加拿大對波赫(波士尼亞與赫塞哥維納)揭幕戰，三級票價要980元。而只要180元的三級票，僅剩26日在西雅圖舉行的埃及對伊朗賽事。

除了退還給國際足總的門票外，該機構還會保留一些座位。英凡提諾表示：「我們需要保留一些門票，留給那些晉級的球隊。」

國際足總擁有自己的轉售平台，會向買賣雙方各收取15%的佣金。此外，StubHub和SeatGeek等其他轉售網站，也都有球票轉售。

根據國際足總轉售官網，巴拉圭對美國的比賽門票起價為661.25元，SeatGeek網站上的起價為920元；17日舉行的英國對克羅埃西亞(Croatia)賽事，SeatGeek網站上的起價為880元，國際足總官網的起價則是850元。

7月19日在新澤西州東拉瑟福德大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行的決賽，最低票價在SeatGeek 為7986元，在StubHub為8775元，而國際足總售票平台的最低票價則為9085元。

位於加州的索菲球場，將迎來美國首戰巴拉圭。（路透）
位於加州的索菲球場，將迎來美國首戰巴拉圭。（路透）

精華 FAQ

  • 開幕前共有29場比賽門票售罄，但仍有75場比賽保留門票可售，包括半決賽、四分之一決賽與多場淘汰賽，顯示整體售況並未全面爆滿。

  • 國際足總採用動態定價機制，自2025年秋季開賣後多次調漲，部分票價甚至達五位數，雖稱符合北美市場行情，仍引發球迷與外界批評。

  • 最低價第三類座位幾乎售罄，僅少數比賽仍有票；決賽在轉售平台最低約7986至8775元，國際足總官方平台最低票價則約9085元。

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