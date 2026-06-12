世界盃首辦3場開幕式 規模擴大3倍 墨加美接力登場

世界盃11日在墨西哥率先揭幕，球場螢幕顯示80,824人滿座，地主國墨西哥也首勝對手南非。（美聯社）

美國、墨西哥、加拿大 共同主辦的2026年世界盃 (World Cup)開幕盛大規模比往年擴大三倍，創下國際足球總會(FIFA)史上第一次出現三場開幕式的首例。第一場開幕儀式東岸時間6月11日下午於墨西哥市球場(Mexico City Stadium)登場，12日則有兩場開幕式，分別在洛杉磯 SoFi體育場(SoFi Stadium)和多倫多球場(BMO Field)舉行。

FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)說：「從墨西哥市開始，未來幾天延續到多倫多、洛杉磯，幾場開幕儀式將把音樂、文化與足球融合在一起，除了呈現每個國家的獨特風格，也展現界定這場賽事的團結精神。」

進入現場觀看開幕儀式的球迷，將能體驗到更多互動元素。FIFA表示，體育館現場採用360度沉浸式概念，搭配超大號國旗以及能夠吸引觀眾參與的球場設計。國歌演奏時，先發球隊與替補球員都將進入球場中央的圓形布條。

美加墨三國都將在開幕首戰比賽之前90分鐘舉行開幕儀式，跟2022年卡達世界盃及以往世界盃模式類似，唯一例外是2018年俄羅斯主辦時，開幕式一結束便直接開球。

拉丁天后夏奇拉(Shakira)與奈及利亞伯納男孩(Burna Boy)，在墨西哥開幕式表演本屆賽事官方主題曲(official song)Dai Dai。

福斯電視台(Fox)取得本屆世界盃美國獨家轉播權，所有104場比賽都在於Fox或FS1頻道以英語播出，或者透過Fox One應用程式收看。西語頻道平台「世界電視台」(Telemundo)以及Universo則將以西班牙語轉播所有比賽。

美國隊目前在世界足球排名第17，希望這次在自家本土進行比賽能在世界盃取得重大突破。過去美國隊參加的六屆世界盃裡，有四次在淘汰賽獲得晉級，但始終未能進入八強賽(quarterfinals)。

FIFA將小組賽門票定為140元起跳，決賽普通票1萬990元、貴賓席3萬2970元，票價引發輿論批評之後，FIFA向各國足球協會提供價格60元的門票提供給球迷。英凡提諾說，60元門票總共有13萬張。