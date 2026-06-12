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靈感源自「自由女神」 法國世界盃薄荷綠球衣1主因賣光

編譯中心／綜合11日電
演員邦內爾（Victor Bonnel）手持一件印有法國作家、2022年諾貝爾文...
演員邦內爾（Victor Bonnel）手持一件印有法國作家、2022年諾貝爾文學獎得主安妮·艾諾（Annie Ernaux）名字的法國薄荷綠足球衣。（路透）

2026年世界盃足球賽11日開踢，法國國家隊的客場球衣打破慣例，採用薄荷綠色，靈感源於自由女神像。新球衣起初受到批評，但漸獲球迷青睞，目前在官方網站已經缺貨。另外，日本索尼（SONY）集團的影像輔助裁判技術進化，世界盃出界判斷更即時。

中央社綜合外電報導，法國足球協會（French Football Federation）和運動品牌耐吉（Nike）今年3月公布主客場新球衣款式。

薄荷綠的客場球衣名為「自由」（Liberté），起初受到批評，如今卻特別暢銷，在官網上，男款、女款、兒童款均告缺貨。

普通版球衣在官網上的售價為110歐元（約127.3美元），使用機能布料的款式為160歐元。

費加洛報（Le Figaro）報導，曾是足球員的運動時尚品牌顧問貝里雍（David Bellion）評價道：「這款球衣堪稱完美，散發夏日和清新氣息。」

法國國家隊主場球衣通常為深藍色，客場為白色。數月前，足球相關領域作家德拉埃（Matthieu Delahais）接受重點周刊（Le Point）訪問時，批評新款客場球衣是「褻瀆」。Nike表示，這種薄荷綠令人聯想到美國紐約自由女神像的顏色。

Nike目前未公布銷售數據，僅稱很快會補貨。

另據日本經濟新聞、朝日新聞報導，為了世界盃，日本索尼（SONY）集團的裁判輔助技術迎來了進一步升級。本次賽事採用全新技術，能透過相機精準捕捉足球位置，並自動判定球是否出界。

據報導，在2022年卡達世界盃小組賽，日本對陣西班牙的比賽就出現了一個左右勝負的微妙判定。當時，日本球員三笘薰在底線邊緣將球勾回，隨後田中碧將球頂入網而讓球隊取得領先。

然而，當下「球究竟有沒有出界」的爭議，導致比賽一度中斷兩分半鐘。最終，靠著索尼（SONY）旗下子公司的影像分析系統「鷹眼」（Hawk-Eye）進行影像輔助裁判（VAR），做出了「球未出界、比賽繼續」的判決。這寶貴一分，成了日本隊擊退西班牙的致勝關鍵。

本次世界盃中，判定時間預計將大幅縮短。因為索尼的新系統加入了一項功能，在進球的一連串過程中，一旦球越過線，「鷹眼」的基礎人工智慧（AI）就會自動做出判定並即時通知裁判組。

而只要球有出界的可能，「鷹眼」系統便會立刻向影像輔助裁判發出提示，裁判組能隨即確認高解析度的影像，即便是幾近壓線的極端情況下，也能在瞬間做出判決。

此外，在足球規則中，球員於對手球門附近「埋伏」，將構成「越位」違例，如今這項判罰也將變得更快速且精準。

「鷹眼」系統還追加了一項功能，在傳球瞬間，若系統判定接球的進攻球員處於越位位置，將會直接傳達給場上的主裁判。

精華 FAQ

  • 耐吉表示，新款客場球衣名為「自由」，薄荷綠靈感來自美國紐約自由女神像的顏色，目的是跳脫法國隊以往白色客場的慣例。

  • 球衣起初遭到批評，但後來逐漸受到球迷喜愛，官網上的男款、女款與兒童款都已缺貨，耐吉也表示會盡快補貨。

  • 新系統可用相機與AI即時判定球是否出界，並在傳球瞬間自動提示越位，讓裁判能更快確認影像、縮短爭議處理時間。

日本 索尼 世界盃

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