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梅西第6度征戰世足 昔日隊友之子成對手

中央社布宜諾斯艾利斯11日專電
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效力瑞典馬爾默隊的冰島國家隊球員丹尼爾古德約翰森 （Daníel Gudjohn...
效力瑞典馬爾默隊的冰島國家隊球員丹尼爾古德約翰森 （Daníel Gudjohnsen）。(路透)

即將滿39歲的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）生涯第6度挑戰世界盃，他9日與冰島熱身賽後，一段與冰島年輕球員的賽後對話引發阿根廷媒體關注，因為這名球員竟是梅西昔日巴塞隆納隊友古德約翰森的兒子。

阿根廷9日以3比0在熱身賽擊敗冰島，效力瑞典馬爾默隊的冰島國家隊球員丹尼爾古德約翰森 （Daníel Gudjohnsen），賽後主動上前與梅西寒暄。根據阿根廷媒體報導，丹尼爾先問梅西：「你記得我是誰嗎？」梅西賽後笑著透露，自己一開始並沒有認出對方。

梅西說，「他告訴我，他是古德約翰森的兒子。我記得曾在訓練場看過他跟著父親一起出現，但那已經是很多年前的事了，真的讓我很驚訝。」

這段對話引發關注，丹尼爾的父親正是梅西職業生涯早期的重要隊友。艾杜爾古德約翰森（Eiður Gudjohnsen）於2006年至2010年間效力巴塞隆納，與梅西並肩作戰4個賽季，期間共同贏得西甲聯賽、西班牙國王盃、歐洲冠軍聯賽等多項冠軍。

兩人也是巴塞隆納「六冠王」時期的隊友。2009年，巴塞隆納創下單年度囊括西甲、國王盃、歐冠等6項冠軍的歷史紀錄，成為足壇經典之一。

現在，當年跟著父親出現在訓練場的小男孩，已成為冰島國家隊成員，並在對阿根廷的熱身賽中替補上場。從隊友之子到球場上的對手，這樣的巧合也讓不少阿根廷媒體形容是足球世代傳承的縮影。

現年38歲的梅西將於6月24日迎來39歲生日。本屆世界盃若順利出賽，將是他生涯第6度參加世界盃，橫跨20年國家隊生涯。

他在2006年於德國世界盃初登場，2014年率隊闖進決賽，2022年於卡達捧起大力神盃，已成為世界足壇少數橫跨多個世代的代表人物。對許多年輕球員而言，梅西曾是電視機前的偶像；如今，他們以對手或隊友身分與梅西一起站上球場。

精華 FAQ

  • 因為主動上前寒暄的冰島球員丹尼爾古德約翰森，竟是梅西昔日巴塞隆納隊友古德約翰森的兒子。梅西還表示，自己起初並未認出對方，這段巧合很具話題性。

  • 丹尼爾的父親艾杜爾古德約翰森曾於2006至2010年效力巴塞隆納，與梅西並肩作戰四季，共同拿下西甲、國王盃與歐冠等多項冠軍，並參與球隊六冠王時期。

  • 報導指出，現年38歲的梅西若順利出賽，將第六度參加世界盃，橫跨20年國家隊生涯。他曾在2006年初登場，2022年捧盃，成為跨世代代表人物。

梅西 阿根廷 冰島

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