索尼影像輔助裁判技術進化 世界盃出界判斷更即時

為了2026年世界盃足球賽，日本索尼集團的裁判輔助技術迎來了進一步升級。本次賽事採用全新技術，能透過相機精準捕捉足球位置，並自動判定球是否出界。(歐新社)

為了2026年世界盃 足球賽，日本索尼 集團的裁判輔助技術迎來了進一步升級。本次賽事採用全新技術，能透過相機精準捕捉足球位置，並自動判定球是否出界。

日本經濟新聞及朝日新聞報導，足球規則中，只要球體有任何一部分還壓在球場邊線上，不論是貼在地面還是懸在空中，比賽都算有效並持續進行。

在2022年卡達世界盃小組賽，日本對陣西班牙的比賽就出現了一個左右勝負的微妙判定。當時，日本球員三笘薰在底線邊緣將球勾回，隨後田中碧將球頂入網而讓球隊取得領先。

然而，當下「球究竟有沒有出界」的爭議，導致比賽一度中斷，即便觀看慢動作重播也難以分辨。

最終，靠著索尼（SONY）旗下子公司的影像分析系統「鷹眼」（Hawk-Eye）進行影像輔助裁判（VAR），做出了「球未出界、比賽繼續」的判決。

當時朝日新聞引述巴西媒體測量的結果，顯示足球僅僅只有留在邊線上1.88毫米。因此，這起事件便被大眾稱為「三笘的1毫米奇蹟」。

這寶貴一分，成了日本隊擊退西班牙的致勝關鍵。報導形容「三笘的1毫米奇蹟」，正是靠著索尼安裝在體育場屋頂、環繞整個球場的相機群，精準捕捉球與球員位置，才得以實現。

然而，當時裁判組從分析影像到做出最終判決，整整讓比賽中斷了2分半，使現場與電視機前屏息以待的球迷們焦慮不已。

不過本次世界盃中，判定時間預計將大幅縮短。因為索尼的新系統加入了一項功能，在進球的一連串過程中，一旦球越過線，「鷹眼」的基礎人工智慧（AI）就會自動做出判定並即時通知裁判組。

而只要球有出界的可能，「鷹眼」系統便會立刻向影像輔助裁判發出提示，裁判組能隨即確認高解析度的影像，即便是幾近壓線的極端情況下，也能在瞬間做出判決。

此外，在足球規則中，球員於對手球門附近「埋伏」，將構成「越位」違例，如今這項判罰也將變得更快速且精準。

「鷹眼」系統還追加了一項功能，在傳球瞬間，若系統判定接球的進攻球員處於越位位置，將會直接傳達給場上的主裁判。

在上屆世界盃中，這項資訊只會傳達給影像裁判室裡的VAR裁判組。新賽制透過縮減場上主裁判與VAR裁判組之間的溝通時間，預計會讓比賽運作得更加流暢。