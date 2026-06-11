受自由女神啟發…世界盃開踢 法國薄荷綠球衣賣到缺貨

演員邦內爾（Victor Bonnel）手持一件印有法國作家、2022年諾貝爾文學獎得主安妮·艾諾（Annie Ernaux）名字的法國足球衣。（路透）

2026年世界盃 足球賽今天開踢，法國國家隊的客場球衣打破慣例，採用薄荷綠色，靈感源於自由女神像。新球衣起初受到批評，但漸獲球迷青睞，目前在官方網站已經缺貨。

法國足球協會（French Football Federation）和運動品牌耐吉（Nike）今年3月公布主客場新球衣款式。

薄荷綠的客場球衣名為「自由」（Liberté），起初受到批評，如今卻特別暢銷，在官網上，男款、女款、兒童款均告缺貨。

普通版球衣在官網上的售價為110歐元（約127美元），使用機能布料的款式為160歐元（約184美元）。

費加洛報（Le Figaro）報導，曾是足球員的運動時尚品牌顧問貝里雍（David Bellion）評價道：「這款球衣堪稱完美，散發夏日和清新氣息。」

法國國家隊主場球衣通常為深藍色，客場為白色。數月前，足球相關領域作家德拉埃（Matthieu Delahais）接受重點週刊（Le Point）訪問時，批評新款客場球衣是「褻瀆」。

Nike表示，這種薄荷綠令人聯想到美國紐約自由女神像的顏色。這座著名雕像是法國送給美國的禮物。

貝里雍認為，這款球衣備受大眾青睞，顯示世界盃不只關乎國家榮譽，也與流行時尚密切相關，「各家品牌比以前更認真看待新球衣發布，他們都意識到穿上足球球衣已是流行文化一部分」。

Nike目前未公布銷售數據，僅稱很快會補貨。

本屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，首度擴編為48隊參賽，比賽從上屆64場增至104場，將持續到7月19日。

法國主場球衣的藍色調營造出深度與流動感，白色翻領則增添復古而優雅的氣息；圖為法國球員切爾基(中)4日穿著新球衣踢球。(美聯社)