世界盃／放輕鬆面對簽證問題 FIFA總裁發言惹議

面對簽證問題，英凡提諾表示有時「愜意和放鬆」面對必較好。(歐新社)

世界盃 開幕倒數，國際足總（FIFA）今天在墨西哥 舉辦記者會，總裁英凡提諾（Gianni Infantino）針對簽證 問題的解方卻是要球迷和相關人士「愜意和放輕鬆」，儘管他強調國際足總並非沒有作為，一番言論仍引發爭議。

今年世足賽首度由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，但美國嚴格的邊境與移民政策，造成嚴重的簽證與入境爭議，連瑞士隊前鋒恩波洛（Breel Embolo）和索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）也被拒於門外。

面對簽證問題，英凡提諾表示有時「愜意和放鬆」面對必較好，「相信我，當我告訴你，或是你不想聽就別聽，但我們始終努力找解決方案，但我們必須明白，我們並非世界的王者，無法凌駕於各國政府和警察部隊之上。我們是一個體育組織，我們只能盡力利用現有的資源做到最好。」

英凡提諾提到阿爾坦的狀況，為索馬利亞裁判表達不幸，但也再度強調「我們無法控制所有事」，「我們試了，我們也會討論和看下去，或許有時切一一點、放鬆也挺好，我們什麼都做了，試著解決所有事。」

「有時立刻大吼大叫反而適得其反，不利於找到解決方法。」英凡提諾重申，FIFA一直有努力找解決方法，但也再度強調，FIFA無法凌駕於各國政府和警察部隊之上。

英凡提諾之後還補充，伊朗隊在經過FIFA努力下仍成功取得簽證，他所說的愜意面對並非毫無作為，要相信FIFA在檯面下有持續努力，有些事情並不方面公開，但FIFA一直積極找解決方式。