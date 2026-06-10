世界盃／墨西哥政府宣布開幕戰停課、公務員遠距上班
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墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum宣布，為保障2026年美加墨世界盃足球賽開幕戰順利舉行，聯邦政府將於6月11日在墨西哥城實施停課和遠程辦公措施，以緩解交通壓力並提升城市運行效率。
墨西哥隊將在6月11日的世界盃開幕戰中坐鎮墨西哥城體育場迎戰南非隊。作為東道主之一，墨西哥將成為首個舉辦過三屆世界盃的國家。
近期，墨西哥城部分地區因教師團體和社會組織舉行示威活動出現交通擁堵和治安混亂情況。當地政府預計世界盃賽事期間城市客流量將進一步增加，因此提前出台交通疏導和行政保障措施。
薛恩鮑姆在例行晨間記者會上表示，根據政令，聯邦公共行政部門駐墨西哥城機構工作人員在6月11日原則上實行遠程辦公或靈活辦公，涉及公共安全、醫療衛生、民防、消防等基本公共服務崗位除外。
此外，墨西哥城各級教育機構屆時將暫停線下教學活動，涵蓋公立和私立學校。墨政府同時呼籲私營企業根據實際情況採取遠程辦公等靈活措施，減少人員流動和道路交通壓力。
薛恩鮑姆表示，相關措施旨在確保世界盃開幕戰期間的交通暢通和公共安全，為市民和來自世界各地的遊客創造更好的出行條件。
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