世界盃／美拒索馬里亞裁判入境 問話12小時後遣返

世界盃的索馬利亞裁判阿爾坦(中)6日抵達邁阿密機場後，被拒絕入境，訊問11小時後遣返。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 索馬利亞裁判阿爾坦赴美後遭海關盤查11小時並遣返。

索馬利亞裁判阿爾坦赴美後遭海關盤查11小時並遣返。 重點二： FIFA隨即將他從世界盃裁判名單中除名，震驚足壇。

FIFA隨即將他從世界盃裁判名單中除名，震驚足壇。 重點三：美方稱屬例行審查，外界則疑與索馬利亞旅行限制有關。

原本有望成為首位世界盃 主持比賽的索馬利亞裁判阿爾坦(Omar Artan)6日抵達邁阿密國際機場後，遭聯邦海關與邊境保護局(CBP )以「審查有問題」為由拒絕入境，並在機場訊問11小時後遣返，國際足球總會(FIFA)因而將阿爾坦從世界盃裁判名單中除名。

阿爾坦告訴「紐約時報 」，CBP官員問他來美的目的，並詢問索馬利亞政治局勢及聖戰組織「青年黨」(Al-Shabaab)等問題。

阿爾坦出示FIFA相關文件及裁判生涯的照片，卻未能獲准入境。他說：「我持有所有必要文件和簽證，我認為他們對我的國家有意見。」

阿爾坦始終未被告知入境遭拒的原因，訊問結束後，他被關入拘留室，再被強制送上飛往土耳其伊斯坦堡的班機遣返。

CBP於8日發布聲明表示，阿爾坦入境時「接受額外檢查屬常規程序」，強調所有入境旅客，包括世界盃球員、教練及工作人員均須接受審查，「入境資格的決定是根據具體情況，結合執法、國家安全及移民資料做出」。

白宮世界盃特別工作組組長朱利安尼(Andrew Giuliani)表示，當局具備「非常充分的理由」拒絕阿爾坦入境，但不予詳述。

索國體育部資深顧問阿布希爾(Isse Abshir)告訴美聯社，阿爾坦的遭遇可能與美方對索國的旅行限制有關，「而不是針對他個人」。

索馬利亞目前是川普政府嚴格的移民管制之下，入境美國受限的近40個國家之一；外界擔憂，持有效簽證的球員、球迷及官員恐怕也會無法入境美國。

FIFA兩個月前公布入選裁判名單，阿爾坦原本可望成為索馬利亞史上首位在世界盃主持比賽的裁判；他是非洲頂尖裁判之一，去年獲評選為非洲最佳男足裁判，並於5月主持非洲冠軍聯賽決賽的決勝回合，那是非洲規格最高的俱樂部足球賽事。

阿爾坦接受「半島電視台」訪問時，提到他身處飽受衝突蹂躪的索國，有時首都摩加迪休(Mogadishu)街頭爆炸，就必須更改前往訓練場的路線，「作為一名裁判，你不能放棄」。

他說：「參加世界盃是我的終極目標，我真的非常興奮。目前面臨困境，但我依然保持樂觀，專注裁判生涯中的下一個挑戰。」