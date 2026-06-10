我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿曼外海油輪遇襲1傷2失蹤 疑遭美國飛彈擊中

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

世界盃／連川普都嫌貴 美國隊首戰門票沒賣完

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃11日揭幕，美國隊將於12日在洛杉磯SoFi體育場首戰，但這場比賽門票尚未...
世界盃11日揭幕，美國隊將於12日在洛杉磯SoFi體育場首戰，但這場比賽門票尚未賣完。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國隊與巴拉圭首戰門票未售罄，情況相當罕見。
  • 重點二：國際足總大幅調高票價，成為球迷卻步主因之一。
  • 重點三：川普也直言票價太貴，轉售平台甚至低於票面。

世界盃足球賽(FIFA World Cup)11日(周四)開踢，美國國家男子足球隊與巴拉圭於12日(周五)首戰，但罕見的是，這場比賽門票尚未賣完。

國家公共電台(NPR)報導，雖然門票銷售數量經常變動，但根據國際足總售票網站，12日於洛杉磯蘇菲體育場(SoFi Stadium)登場的賽事，仍有132張門票待售；同時，StubHub和SeatGeek等轉售平台以及國際足總自己的售票平台也顯示，尚有數千張門票在售。

同一天在多倫多舉行的加拿大對波赫(波士尼亞與赫塞哥維納)的揭幕戰，剩餘門票數量甚至更高；根據國際足總官網，這場賽事門票還剩226張，二手票市場上也仍有大量門票。

這情況對於世界盃揭幕戰這類備受矚目的賽事而言，實屬罕見；通常來說，揭幕戰的門票都是世界盃賽場上最難買到的賽事。2026年世界盃由美國、加拿大和墨西哥三個國家主辦，但目前看來，只有墨西哥11日對南非的揭幕戰門票，幾乎售罄。

票務專家普遍都認為原因在於票價，國際足總大幅提高了本屆世界盃的票價，尤其是一些焦點賽事的票價。美國隊首戰對陣巴拉圭的比賽，最貴的普通座位票價高達2735元，超過了2022年世界盃決賽的最終票價，連最便宜的座位票價也高達1120元。

就連川普總統也表示他不會付那麼多錢買票。「我當然很想去，但說實話，連我也不願意付那麼多」，川普在最近接受「紐約郵報」(New York Post)採訪時說道。

圖為美國男足隊於今年3月與比利時隊的友誼賽中，攻入一球獲勝。美國隊將於12日在世...
圖為美國男足隊於今年3月與比利時隊的友誼賽中，攻入一球獲勝。美國隊將於12日在世界盃開踢，但這場比賽門票尚未賣完。(歐新社)

目前不僅還有大量球票待售，而且其中有不少球票的售價甚至低於國際足總的票面價格；根據追蹤各轉售平台價格的票務網站Ticketdata的數據，截至8日上午，美國隊12日在洛杉磯、加拿大隊12日在多倫多的兩場揭幕戰，最便宜的兩張球票售價為951元，而在國際足總的轉售平台上，最低售價則是690元。

美國和加拿大的揭幕戰最終能否完售，仍很難說；而且，國際足總在整個售票過程中，對已售門票數量和剩餘待售門票數量嚴加保密，這使得預測結果幾乎不可能。

加拿大 世界盃

上一則

世界盃／美拒索馬里亞裁判入境 問話12小時後遣返

下一則

世界盃／墨西哥政府宣布開幕戰停課、公務員遠距上班

延伸閱讀

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒
世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票

誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票
不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
川普親臨現NBA總決賽第3戰，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統。(路透)

NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：他是真正尼克迷

2026-06-08 22:13

超人氣

更多 >
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊