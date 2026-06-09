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世界盃連3場開幕典禮…夏奇拉、Lisa等接力引爆全球

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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夏奇拉（左）與Burna Boy。（美聯社）
夏奇拉（左）與Burna Boy。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026世界盃因美加墨合辦，將首度舉行三場獨立開幕典禮。
  • 重點二：墨西哥場由夏奇拉與Burna Boy壓軸，並有多位拉丁歌手登台。
  • 重點三：美國場由Katy Perry領銜，BLACKPINK成員Lisa也將參與演出。

據獨立報報導，2026 年世界盃的等待即將結束，而由於其前所未有的舉辦形式，這項賽事將以極為盛大的方式揭開序幕。

本屆決賽週首次由多個國家共同主辦，分別為美國、加拿大與墨西哥，三國共同承辦這項足球最高殿堂賽事，也因此擁有難得的主場優勢。

由於有三個主辦國，因此將依照傳統，在各自主辦國的首場比賽前舉行三場獨立的開幕典禮，並邀請眾多一線藝人與表演者為賽事揭幕。

這三場大型開幕典禮由義大利製作人Marco Balich統籌策畫，他因負責今年米蘭—科爾蒂納冬季奧運開幕式而廣受讚譽。

以下為2026世界盃開幕典禮演出資訊。

．墨西哥開幕典禮

墨西哥將率先舉行開幕典禮，時間為美東時間6月11日（星期四）下午1點30分，地點在墨西哥城。

典禮將於墨西哥城體育場（全球更廣為人知的名稱為阿茲特克體育場 Estadio Azteca）舉行，並在A組墨西哥對南非的比賽前登場，這場對決也重現了2010年世界盃在約翰尼斯堡的開幕戰組合。

夏奇拉與Burna Boy將擔任壓軸演出，並演唱本屆賽事官方主題曲《Dai Dai》。

其他表演嘉賓包括Alejandro Fernández、Belinda、Danny Ocean、J Balvin、Lila Downs、Los Ángeles Azules、Maná以及Tyla。

．加拿大開幕典禮

加拿大開幕典禮將於美東時間6月12日（星期五）下午1點30分，在多倫多BMO Field舉行，並於地主加拿大對波士尼亞與赫塞哥維納的比賽前進行。

加拿大代表性歌手Michael Bublé將領銜演出，其他表演者包括Alessia Cara與Alanis Morissette。

巴勒斯坦歌手Elyanna也將登台演出，法國歌手Vegedream亦在名單中，他最著名的作品是《Ramenez la coupe à la maison》，用來慶祝法國在2018年世界盃奪冠。

其他參與演出者還包括Jessie Reyez、Nora Fatehi、Sanjoy與William Prince。

加拿大代表性歌手Michael Bublé（路透）
加拿大代表性歌手Michael Bublé（路透）

．美國開幕典禮

美國將在洛杉磯舉行第三場也是最後一場開幕典禮，時間為美東時間6月12日（星期五）晚上7點30分，地點為 SoFi Stadium，並在美國對巴拉圭的比賽前進行。

國際流行歌手Katy Perry將擔任主秀，並與饒舌歌手Future同台演出。

Tyla將第二次登台（她已在墨西哥演出），此外還包括BLACKPINK成員Lisa、奈及利亞歌手Rema，以及巴西歌手 Anitta。

美國過去在世界盃開幕典禮上也有許多經典時刻，其中最著名的是1994年芝加哥世界盃開幕前Diana Ross的著名點球失誤表演。

國際流行歌手Katy Perry。（美聯社）
國際流行歌手Katy Perry。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因本屆世界盃首次由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，主辦方依照各國首場比賽安排三場獨立開幕典禮，讓每個主辦國都能擁有專屬揭幕時刻。

  • 墨西哥場於墨西哥城阿茲特克體育場舉行，夏奇拉與Burna Boy擔任壓軸，並有Alejandro Fernández、Belinda、J Balvin、Maná、Tyla等多位歌手參與。

  • 美國場將在洛杉磯SoFi Stadium登場，時間為美東6月12日晚間7點30分，Katy Perry與Future領銜，Lisa、Rema、Anitta與Tyla也將共同演出。

世界盃 義大利 墨西哥

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