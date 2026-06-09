我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

世界盃還沒開踢…法國已先封王？最帥球衣排行榜出爐

世界盃還沒開踢…法國已先封王？最帥球衣排行榜出爐

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩洛哥球衣。（路透）
摩洛哥球衣。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：本次排名評選的是完整球衣系列，主客場都需兼具設計一致性。
  • 重點二：法國以低調奢華、文化意涵與高辨識度，奪下最帥球衣第一名。
  • 重點三：烏拉圭、阿根廷、美國與巴西等隊也因設計出色名列前五。

雅虎新聞網報導，本周48支國家隊將齊聚北美，迎接史上規模最大的FIFA世界盃。除了場上的精彩對決，各國戰袍同樣是球迷矚目的焦點。從經典配色到大膽的文化致敬，再到突破框架的創新設計，本屆世界盃勢必帶來一場精彩絕倫的視覺盛宴。

歷屆世界盃最佳球衣的評選並不少見，但本次排名的評選標準有所不同。

評比對象並非單一球衣，而是完整的球衣系列。要躋身榜單，主場與客場球衣都必須同樣出色，並在設計理念上保持一致性與辨識度。僅有一套優秀球衣，仍不足以進入前十名。

本次排名涵蓋各隊完整的球衣陣容，包括主場、客場，以及適用情況下的第三球衣。在檢視今夏將亮相於美國、加拿大與墨西哥賽場的所有系列後，評選結果認為以下十支國家隊交出了最令人印象深刻的作品。

．第10名：摩洛哥

近年來，摩洛哥在國際足壇的崛起堪稱最動人的故事之一，而他們的球衣系列同樣訴說著一段精彩篇章。

「阿特拉斯雄獅」在保留傳統特色的同時，巧妙融入摩洛哥豐富的藝術與文化遺產。其中最令人驚艷的是客場球衣，其幾何圖騰取材自當地悠久的工藝與裝飾藝術傳統，整體設計既典雅細膩，又不顯繁複。

．第9名：西班牙

西班牙球衣系列的成功，來自於對設計分寸的精準掌握。

主場球衣重新引入海軍藍元素，搭配標誌性的紅色，在傳統與現代之間取得絕佳平衡。胸前細緻的紋理設計增添層次感，卻不會讓視覺焦點顯得凌亂。

然而，真正的亮點其實是客場球衣。奶油色向來是難以駕馭的配色，許多設計往往顯得缺乏完成度。但西班牙的版本卻展現出難得的高級質感。深酒紅與金色點綴交織出近乎皇室般的氣息，呼應著西班牙深厚的藝術與文學底蘊。

西班牙球衣。（路透）
西班牙球衣。（路透）

．第8名：南韓

南韓為本屆世界盃帶來了難得的活力與趣味。

當許多國家選擇極簡主義路線時，南韓則大膽擁抱色彩與個性。紫色客場球衣融入花卉元素，既充滿生命力，也散發耳目一新的時尚感，同時保有鮮明的南韓特色。甚至連夜光細節都更像是一項創新嘗試，而非刻意吸引目光的噱頭。

南韓球衣。（美聯社）
南韓球衣。（美聯社）

．第7名：日本

放眼世界足壇，很少有國家能像日本一樣，長年穩定推出高水準球衣設計。

主場球衣以經典的「武士藍」為基調，透過細膩紋理呈現天空與海洋交會的意象。遠看簡潔俐落，近看則能發現豐富的設計細節。

而真正令人難忘的，是客場球衣。設計團隊從經典棒球制服汲取靈感，堪稱神來之筆。柔和的米白底色搭配彩色條紋，使其成為本屆最具辨識度的作品之一，在懷舊與現代之間取得近乎完美的平衡。

日本球衣。（路透）
日本球衣。（路透）

．第6名：墨西哥

多數國家只有兩套球衣，而墨西哥擁有三套。

事實證明，這樣的配置再適合不過。整體而言，這是本屆最完整的球衣系列之一。主場球衣向世界盃歷史上最受歡迎的經典戰袍致敬，同時融入原住民族文化圖騰；客場球衣則採取更簡潔洗鍊的風格，即使在賽事結束後，依然具備日常穿搭魅力。

而真正拉開差距的，是黑色第三球衣。三套球衣各具特色，卻又維持一致的設計語言。能夠做到這一點的國家隊並不多見。

墨西哥球衣。（路透）
墨西哥球衣。（路透）

．第5名：巴西

在足球世界裡，黃色球衣始終擁有無可取代的地位。

無論潮流如何更迭，巴西主場球衣總能成為全場焦點。最新版本在向國家足球傳統致敬的同時，也透過布料中的幾何細節巧妙融入國旗元素。

客場球衣則展現更大膽的創意。這款與Jordan Brand聯名打造的藍黑設計，靈感來自亞馬遜雨林及其色彩最鮮豔的生物之一。整體風格充滿冒險精神，卻依舊保持高度完成度。

巴西球衣。（路透）
巴西球衣。（路透）

．第4名：美國

多年來，美國球迷始終批評國家隊球衣缺乏創意。

這一次，他們終於有理由改變看法。美國隊帶來了本屆最出色的主客場組合之一。主場球衣重新喚起1994年世界盃的經典記憶，同時以現代設計語言重新詮釋。流動感十足的紅白波浪條紋，讓整體造型更具個性與動態感。

客場球衣則進一步完善這套設計理念。星星與條紋。簡潔、有力，而且一眼就能辨識出濃厚的美國特色。

隨著世界盃自1994年後首次重返美國本土，Nike顯然理解這個歷史時刻的重要性，也交出了一份令人滿意的答卷。

美國球衣。（美聯社）
美國球衣。（美聯社）

．第3名：阿根廷

衛冕冠軍將以符合其王者地位的姿態登場。

阿根廷主場球衣早已成為足球世界最具代表性的經典之一。天藍與白色直條紋無須重新發明，因為它本身就是傳奇。真正讓整個系列更上一層樓的，是客場球衣。

這件黑色戰袍融入布宜諾斯艾利斯的藝術文化元素，大膽鮮明、充滿個性，毫不掩飾自己的與眾不同。傳統派或許未必買單，但那並不重要。偉大的設計從來不是為了迎合所有人，而是讓人無法忽視。

阿根廷球衣。（路透）
阿根廷球衣。（路透）

．第2名：烏拉圭

烏拉圭的球衣系列散發出一種從容而堅定的自信。

主場球衣沒有刻意追求話題性。經典天藍色搭配俐落領口與低調細節，展現出世界冠軍應有的沉穩氣質。

客場球衣則展現了更豐富的創意與野心，同時深深扎根於歷史之中。其靈感來自烏拉圭於 1930 年贏得首屆 FIFA 世界盃的榮耀時刻，卻以極具未來感的視覺語言呈現，而非流於單純懷舊。

烏拉圭球衣。（路透）
烏拉圭球衣。（路透）

．第1名：法國

談到世界盃的時尚美學，很少有國家能與法國相提並論。

法國憑藉本屆最完整、最成熟的球衣系列登上榜首。無論主場或客場球衣，都完全配得上世界足球最高殿堂的舞台。

主場球衣堪稱低調奢華的最佳示範。層次豐富的藍色調營造出深度與流動感，白色翻領則增添復古而優雅的氣息。青銅色細節提供恰到好處的對比，既提升質感，又不喧賓奪主。

客場球衣同樣令人印象深刻。整體而言，這套系列完美展現優秀國家隊球衣應具備的一切：深厚的文化意涵、鮮明的視覺識別，以及極高的辨識度。

法國球衣。（美聯社）
法國球衣。（美聯社）

7月19日，最終只有一支球隊能高舉世界盃冠軍獎盃。但在屬於時尚與設計的世界盃賽場上，法國早已率先封王。

精華 FAQ

  • 評選重點不是單一球衣，而是整套球衣系列的完成度，主場、客場與第三球衣都要表現出色，並在設計理念、辨識度與一致性上維持同一風格。

  • 法國主客場球衣都兼具成熟質感與文化意涵，主場以層次藍、白領與青銅細節展現低調奢華，客場也同樣具備高辨識度，整體最完整。

  • 烏拉圭以歷史感與未來感兼具的設計居次，阿根廷靠黑色客場展現強烈個性，美國則以1994致敬風格奪好評，巴西與日本也名列前段班。

雅虎 加拿大 世界盃

上一則

伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

下一則

世界盃連3場開幕典禮…夏奇拉、Lisa等接力引爆全球

延伸閱讀

世界盃／巴西隊10號誰穿 內馬爾還是維尼修斯？

世界盃／巴西隊10號誰穿 內馬爾還是維尼修斯？
足球／內馬爾再穿10號球衣 維尼修斯當7號 巴西隊長是他

足球／內馬爾再穿10號球衣 維尼修斯當7號 巴西隊長是他
世界盃全新「首秀臂章」 藏家已準備搶買

世界盃全新「首秀臂章」 藏家已準備搶買
世界盃／友誼熱身賽 地主墨西哥險勝澳洲

世界盃／友誼熱身賽 地主墨西哥險勝澳洲

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

2026-06-06 12:21

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元