伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

伊朗國家隊代表團當地時間7日抵達墨西哥蒂華納。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗足協指控美國撤銷其世界盃小組賽門票配額。

伊朗足協指控美國撤銷其世界盃小組賽門票配額。 重點二： 伊朗稱美方以行政障礙阻撓球迷與後勤人員入境。

伊朗稱美方以行政障礙阻撓球迷與後勤人員入境。 重點三：伊朗呼籲FIFA維持中立公平並保障球迷觀賽權。

伊朗 足球協會今天指責今年世界盃 主辦國之一美國撤銷伊朗在小組賽的門票配額，在兩國激烈外交衝突的陰影下，刻意阻撓伊朗球迷進場觀賽。

法新社報導，美國和以色列 2月底攻擊伊朗後，美伊兩國目前仍處於戰爭狀態。伊朗指責美國在世界盃對伊朗設下多道行政障礙，包括拒絕核發簽證給一些伊朗隊後勤支援人員。

伊朗足球協會在聲明中表示：「距離2026年世界盃開幕已剩不到3天，...美國再次採取行動，阻撓伊朗球迷進入國家隊3場小組賽的比賽體育場觀賽。」

伊朗足協指出，根據國際足球總會（FIFA）的規定，每場比賽參賽國應可分配到8%的門票，再由各國足協透過官方管道發售給球迷。

根據伊朗足協聲明，他們在收到伊朗對戰紐西蘭、比利時和埃及這3場在美國舉行的小組賽分配到的門票後，已開始售票，且有些伊朗球迷也已做了必要行程安排。

「然而在一個出乎意料的舉動下，分配給伊朗足協的門票已被撤銷，且在目前情況下，足協甚至連1張門票都無法提供給國家隊球迷。」

伊朗足協形容此舉「違反了國際賽事精神，以及參賽國之間的平等原則」。

伊朗足協呼籲國際足總及賽事主辦方「維護中立、公平和既定法規原則，為伊朗球迷提供必要的觀賽條件」。

國際足總和美國主辦方皆尚未對伊朗的指控做出公開回應。