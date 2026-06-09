我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 21人遭逮捕

世界盃主辦城／矽谷夏日趴：舊金山灣區觀賽指南

伊朗控美國撤銷其世界盃門票配額 籲FIFA維持公平性

中央社德黑蘭9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗國家隊代表團當地時間7日抵達墨西哥蒂華納。（路透）
伊朗國家隊代表團當地時間7日抵達墨西哥蒂華納。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗足協指控美國撤銷其世界盃小組賽門票配額。
  • 重點二：伊朗稱美方以行政障礙阻撓球迷與後勤人員入境。
  • 重點三：伊朗呼籲FIFA維持中立公平並保障球迷觀賽權。

伊朗足球協會今天指責今年世界盃主辦國之一美國撤銷伊朗在小組賽的門票配額，在兩國激烈外交衝突的陰影下，刻意阻撓伊朗球迷進場觀賽。

法新社報導，美國和以色列2月底攻擊伊朗後，美伊兩國目前仍處於戰爭狀態。伊朗指責美國在世界盃對伊朗設下多道行政障礙，包括拒絕核發簽證給一些伊朗隊後勤支援人員。

伊朗足球協會在聲明中表示：「距離2026年世界盃開幕已剩不到3天，...美國再次採取行動，阻撓伊朗球迷進入國家隊3場小組賽的比賽體育場觀賽。」

伊朗足協指出，根據國際足球總會（FIFA）的規定，每場比賽參賽國應可分配到8%的門票，再由各國足協透過官方管道發售給球迷。

根據伊朗足協聲明，他們在收到伊朗對戰紐西蘭、比利時和埃及這3場在美國舉行的小組賽分配到的門票後，已開始售票，且有些伊朗球迷也已做了必要行程安排。

「然而在一個出乎意料的舉動下，分配給伊朗足協的門票已被撤銷，且在目前情況下，足協甚至連1張門票都無法提供給國家隊球迷。」

伊朗足協形容此舉「違反了國際賽事精神，以及參賽國之間的平等原則」。

伊朗足協呼籲國際足總及賽事主辦方「維護中立、公平和既定法規原則，為伊朗球迷提供必要的觀賽條件」。

國際足總和美國主辦方皆尚未對伊朗的指控做出公開回應。

精華 FAQ

  • 伊朗足協指控美國撤銷其在世界盃三場小組賽的門票配額，導致原本可由官方管道售予球迷的票券無法提供，等同阻斷伊朗球迷進場觀賽。

  • 伊朗表示，美國除取消門票配額外，還拒絕核發部分伊朗隊後勤支援人員簽證，並在世界盃相關事務上設下多道行政障礙，影響代表隊與球迷行程。

  • 伊朗呼籲國際足總與賽事主辦方維持中立、公平與既定規則，依照每場參賽國可獲8%門票的原則，保障伊朗球迷能順利入場觀賽。

伊朗 世界盃 以色列

上一則

世界盃主辦城／矽谷夏日趴：舊金山灣區完全觀賽指南

延伸閱讀

赴美參賽…伊朗足球隊抵墨西哥駐地 15人仍未獲美簽證

赴美參賽…伊朗足球隊抵墨西哥駐地 15人仍未獲美簽證
世界盃／伊朗隊稱「簽證申辦困難」備戰中心自美國移到墨西哥

世界盃／伊朗隊稱「簽證申辦困難」備戰中心自美國移到墨西哥
世界盃／歷史首見主辦國與參賽國交戰 伊朗球員坦言頂壓力出征

世界盃／歷史首見主辦國與參賽國交戰 伊朗球員坦言頂壓力出征
世界盃／戰火與政治夾縫中出征 伊朗終獲美、墨簽證本周啟程

世界盃／戰火與政治夾縫中出征 伊朗終獲美、墨簽證本周啟程

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

2026-06-06 12:21

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元