世足賽／受限川普政府禁令 索馬利亞裁判飛到邁阿密被拒絕入境

索馬利亞裁判阿爾坦（左二）入選2026美加墨世界盃名單，但被美國拒絕入境。圖為阿爾坦5月24日在摩洛哥舉行的非洲冠軍聯賽上執法。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 索馬利亞裁判阿爾坦抵達邁阿密後，遭美國拒絕入境。

索馬利亞裁判阿爾坦抵達邁阿密後，遭美國拒絕入境。 重點二： 美方稱所有入境旅客皆須逐案審查，依國安與移民資訊決定。

美方稱所有入境旅客皆須逐案審查，依國安與移民資訊決定。 重點三：FIFA表示不介入主辦國移民程序，阿爾坦身份暫無改變。

索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）入選世界盃 名單，但入境美國卻遭擋，且是人已經抵達邁阿密國際機場卻被拒絕入境。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）周一證實有索馬利亞公民從伊斯坦堡飛到邁阿密，打算入境美國擔任世界盃裁判，當時並沒提及姓名，不過國際足總（FIFA）之後就說明，這位裁判就是阿爾坦。

美國海關與邊境保護局指出，所有進入美國的旅客，包括運動員、教練和工作人員，都必須接受美國海關與邊境保護局的檢查和審查，入境資格的認定會根據國家安全和移民訊息來逐案審查，美國海關與邊境保護局有權詢問旅客、進行檢查，並根據美國法律決定其入境資格。

索馬利亞被列入美國禁止移民的名單，但也有例外，不過阿爾坦已經透過聲明表示，儘管陷入如此處境，仍保持樂觀心態，專注面對裁判生涯的下個挑戰，「我要感謝FIFA和非洲足協的支持，我承諾會繼續提升我的執法能力，我會專注在霧來。我也想感謝足球大家庭給的訊息，祝福我的同事在世界盃圓滿成功，期待未來比賽再加入他們一起並肩作戰。」

FIFA稍早已發出聲明指出，FIFA不會參與主辦國的移民程序，包括簽證許可，並且已接獲有關當局通知，阿爾坦的身份目前不會被改變。