足球／丹麥戰烏克蘭 艾里克森再度不支倒地

曾於五年前在比賽時發生心臟驟停的丹麥足球明星艾里克森，7日在烏克蘭比賽時，再度不支倒地，緊急送醫治療，所幸並無大礙。圖為艾里克森7日球場倒地之前的神情。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 艾里克森在烏克蘭比賽中再度倒地，送醫後意識清醒。

艾里克森在烏克蘭比賽中再度倒地，送醫後意識清醒。 重點二： 比賽第65分鐘突發狀況，球迷與隊友高度關切情況。

比賽第65分鐘突發狀況，球迷與隊友高度關切情況。 重點三：丹麥隊醫稱其心律調節器正常，仍須進一步檢查病因。

五年前在歐洲錦標賽(European Championship)比賽中，發生心臟驟停的丹麥 足球明星艾里克森(Christian Eriksen)7日在烏克蘭 比賽時，再度不支倒地，緊急送醫治療，所幸並無大礙，但需要接受進一步檢查釐清病因。

丹麥隊並未在2026年世界盃 足球賽名單中。他們在歐洲區C組(UEFA Group C)附加賽的決賽PK大戰中不敵捷克，無緣晉級本屆世界盃會內賽。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，丹麥足協透過社群平台X發文證實，現年34歲的艾里克森代表丹麥國家隊與烏克蘭隊在奧登斯(Odense)自然能源公園(Nature Energy Park)進行比賽時，再次倒地，目前意識清醒，但仍在醫院接受檢查。

電視畫面顯示，比賽進行到第65分鐘時，這位中場球員突然雙手摀住胸口，接著倒臥地上，隊友們立即圍上前關心，這一幕讓球迷看得揪心，不禁想起艾里克森在2021年歐洲盃比賽期間，因為心臟驟停倒地的情景。

艾里克森送醫後，現場球迷一片寂靜，隨後熱情呼喊：「艾里克森！艾里克森！」為他加油打氣，最終比賽進行到第79分鐘時，裁判正式宣布提前結束，當時丹麥以2比1領先，隨後球員們繞場一周，接受觀眾掌聲，部分球員難掩情緒低落。

丹麥隊隊醫博森(Morten Boesen)隨後公布更詳細聲明指出：「艾里克森的情況良好，他是自己走出球場，據我的觀察，他的心律調節器運作正常。」並透露艾里克森曾短暫失去意識：「現在他需要去醫院接受進一步檢查，以釐清昏倒原因。」並強調：「我們與他以及醫院醫師保持密切聯繫，艾里克森目前情況良好，他還請我向所有球員問候，並告訴大家他一切安好。」

根據報導，在艾里克森送醫後，球場一片沉寂，隨後觀眾熱情呼喊：「艾里克森！艾里克森！」為他加油打氣，但比賽進行到第79分鐘時，裁判正式宣布比賽提前結束，當時丹麥以2比1領先。

艾里克森身為丹麥史上最偉大足球明星之一，2021年在丹麥隊與芬蘭隊在哥本哈根舉行的首場歐洲盃小組賽，突然倒地，震驚足壇，所幸恢復意識，並裝置「植入式去顫器」(Implantable Cardioverter Defibrillator，ICD)，休養259天後重返球場。