世界盃／秘魯、義大利都沒晉級 教宗：肯定支持美國隊

第一位美國籍的羅馬教宗良十四世，7日抵達西班牙首都馬德里市訪問。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 教宗良十四世公開表示，世界盃將明確支持美國隊並送上祝福。

教宗良十四世公開表示，世界盃將明確支持美國隊並送上祝福。 重點二： 他原本偏向秘魯，但秘魯與義大利皆未晉級，最後改挺美國。

他原本偏向秘魯，但秘魯與義大利皆未晉級，最後改挺美國。 重點三：若美國奪冠，良十四世將成連續第三位見證祖國登頂的教宗。

現年70歲的天主教教宗 良十四世(Pope Leo XIV)在6日從羅馬飛往馬德里的專機上，向媒體公開表達他對即將到來的世界盃 足球賽的立場。這位芝加哥出生的首位美籍教宗並未忘記自己的根，明確表示「肯定」會為美國隊加油並給予祝福。

「我當然會支持美國隊，」教宗說，「我不知道自己能看多少場比賽，但我會盡量看，也祝他們一切順利。」教宗過去曾表示，由於自己是在秘魯展開傳教生涯，若秘魯與美國對壘，他會支持秘魯。不過，由於秘魯與義大利 今年都未晉級本屆世界盃，他最終決定支持美國隊。

紐約郵報報導，有教宗的祝福或許是個好兆頭。2022年阿根廷奪得世界盃冠軍時，阿根廷籍的已故教宗方濟各(Pope Francis)就是該隊的超級粉絲，其實去年去世的方濟各並沒有觀看賽事，而是由他的瑞士護衛隊(Swiss Guards)通報比賽進展與結果，因為他在1990年曾鄭重發誓永不再看電視。而再前一任的本篤十六世(Pope Benedict XVI)，在2013年成榮休教宗(Pope Emeritus)後，見證祖國德國隊在2014年捧起大力神盃。若美國隊此次奪冠，良十四世將成為連續第3位見證祖國奪冠的教宗。

另一方面，國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，教宗正展開為期一周的西班牙與加納利群島(Canary Islands)歷史性訪問，媒體問他西甲兩大宿敵皇家馬德里(Real Madrid)與巴塞隆納(Barcelona)支持誰，他說，「教宗是支持所有球隊的，但普雷沃斯特(Robert Prevost，教宗本名)支持皇家馬德里。」教宗6日飛抵馬德里後，西班牙國王菲利佩六世(King Felipe VI)接見。7日預計與體育、文化及藝術界人士包括演員安東尼奧·班德拉斯(Antonio Banderas)會面；8日將成為首位在西班牙國會發表演說的教宗。之後再前往歷時144年成為全球最高教堂的聖家堂(Sagrada Família)，並為剛完工的「耶穌基督之塔」(Tower of Jesus Christ)主持祝福儀式。