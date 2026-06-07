世界盃／開踢倒數不到一周 洛杉磯SoFi體育場餐飲業基層揚言罷工
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距離2026年世界盃足球賽開踢僅剩幾天時間，位於加州洛杉磯郡的SoFi體育場（SoFi Stadium）預計進行8場比賽，但目前傳出該場館的餐飲業員工可能會在世足賽期間罷工。
法新社報導，工會組織Unite Here Local 11代表體育場的大約2000名餐飲業員工與接待人員，他們要求資方提高薪酬，並保證聯邦政府移民執法人員不得進入場館。
勞方贊成罷工的投票比例高達96%，這意味著他們可以隨時停止工作，而本屆世足賽將於美國當地時間6月11日開踢。
新的勞資談判預定8日進行，SoFi體育場則會在12日舉行美國本土首場世界盃賽事。
工會組織Unite Here Local 11代表的餐飲業員工和接待人員，包含廚師、洗碗工、酒吧侍者等等。
耗資超過50億美元建造且於2020年落成的SoFi體育場，將在本屆世界盃舉行8場比賽。
因為代表餐飲與接待人員的工會與資方談判未有共識，員工要求提高薪酬，並希望場館能避免聯邦移民執法人員進入，因此有可能在賽事期間發動罷工。 這次爭議由Unite Here Local 11代表，涵蓋約兩千名餐飲業員工與接待人員，包括廚師、洗碗工、酒吧侍者等，顯示場館服務人力相當龐大。 新的勞資談判預定在8日進行，而美國本土首場世界盃賽事將於12日在SoFi體育場登場；由於罷工投票支持率高達96%，賽事營運面臨明顯風險。
精華 FAQ
因為代表餐飲與接待人員的工會與資方談判未有共識，員工要求提高薪酬，並希望場館能避免聯邦移民執法人員進入，因此有可能在賽事期間發動罷工。
這次爭議由Unite Here Local 11代表，涵蓋約兩千名餐飲業員工與接待人員，包括廚師、洗碗工、酒吧侍者等，顯示場館服務人力相當龐大。
新的勞資談判預定在8日進行，而美國本土首場世界盃賽事將於12日在SoFi體育場登場；由於罷工投票支持率高達96%，賽事營運面臨明顯風險。
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