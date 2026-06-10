新澤西看世界盃小組賽最貴 花費等同芝加哥1個月租金
2026年世界盃足球賽即將在6月11日開賽，雖然目前各主辦城市的門票與飯店空房依然充足，但觀賽代價極高！根據外媒最新消費數據，若想親臨現場觀看各城市的首場焦點戰，包含「兩晚住宿與單張門票」的最低基本開銷就要600美元起跳。其中最昂貴的紐約新澤西一帶更飆破2000美元，總花費幾乎等同於芝加哥一個月的房屋租金!
NBC NEWS指出，本屆世界盃由美國（11個城市）、墨西哥（3個城市）與加拿大（2個城市）共計16座城市聯合舉辦，賽程將從6月11日一路激戰至7月19日。
然而自去年門票公開發售以來，居高不下的「入場成本」在國際球迷間引發極大爭議。從複雜且昂貴的分級票價，到橫跨美洲大陸的高昂交通與機票費用，都讓不少想親臨現場的球迷大喊吃不消。媒體針對美國各主辦城市「首場小組賽」期間，場館方圓15英里內五家跨國連鎖飯店兩晚房價，結合SeatGeek與FIFA官方二級市場的平均票價進行了綜合消費盤點。
數據顯示，一個人想看一場小組賽，在美國不同城市的「基本消費」有著極大落差。最超值的為邁阿密（約600美元），6月15日由沙烏地阿拉伯對戰烏拉圭。邁阿密不論是飯店房價還是門票價格，在美國11個城市中都屬於最親民的選擇。飯店最貴的則是波士頓（兩晚房價接近1000美元），NFL新英格蘭愛國者隊主場吉列體育場就位於波士頓。波士頓在世界盃期間的飯店平均溢價最高，兩晚基本住宿費逼近千元美金。
全美總花費最貴的則是紐約 / 新澤西（超過2000美元）。6月13日即將在MetLife體育場舉行的「巴西對戰摩洛哥」。這場強權對決的比賽人氣爆棚，單張門票的入場價格就被炒到接近1400美元，榮登小組賽最貴門票，加上當地的住宿費，總花費居全美之冠。而全美總花費第二貴的則是洛杉磯。6月12日在加州英格爾伍德SoFi體育場，由東道主美國隊對戰巴拉圭。雖然此場門票價格遠低於紐澤西的巴西戰，但由於洛杉磯地緣消費高昂，整體觀賽成本高居全美第二。
雖然距離7月19日的總決賽還有一個多月，且屆時是哪兩支國家隊出線根本尚未確定，但決賽門票早已成為全球富豪與死忠球迷爭相搶奪的超級奢侈品。最新票務數據揭露，即將在紐澤西MetLife體育場舉辦的世界盃總決賽，目前的平均入場費已經比該體育場的小組賽首戰，整整貴出超過7000美元（約合新台幣22萬元以上）。
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