新澤西看世界盃小組賽最貴 花費等同芝加哥1個月租金

本屆世界盃紐約/新澤西賽區使用的大都會人壽球場或將是受極端高溫影響最嚴重的場地之一，酷熱程度甚至會高於部分南方球場。(路透)

2026年世界盃 足球賽即將在6月11日開賽，雖然目前各主辦城市的門票與飯店空房依然充足，但觀賽代價極高！根據外媒最新消費數據，若想親臨現場觀看各城市的首場焦點戰，包含「兩晚住宿與單張門票」的最低基本開銷就要600美元起跳。其中最昂貴的紐約新澤西一帶更飆破2000美元，總花費幾乎等同於芝加哥一個月的房屋租金!

NBC NEWS指出，本屆世界盃由美國（11個城市）、墨西哥（3個城市）與加拿大（2個城市）共計16座城市聯合舉辦，賽程將從6月11日一路激戰至7月19日。

然而自去年門票公開發售以來，居高不下的「入場成本」在國際球迷間引發極大爭議。從複雜且昂貴的分級票價，到橫跨美洲大陸的高昂交通與機票費用，都讓不少想親臨現場的球迷大喊吃不消。媒體針對美國各主辦城市「首場小組賽」期間，場館方圓15英里內五家跨國連鎖飯店兩晚房價，結合SeatGeek與FIFA官方二級市場的平均票價進行了綜合消費盤點。

數據顯示，一個人想看一場小組賽，在美國不同城市的「基本消費」有著極大落差。最超值的為邁阿密（約600美元），6月15日由沙烏地阿拉伯對戰烏拉圭。邁阿密不論是飯店房價還是門票價格，在美國11個城市中都屬於最親民的選擇。飯店最貴的則是波士頓（兩晚房價接近1000美元），NFL新英格蘭愛國者隊主場吉列體育場就位於波士頓。波士頓在世界盃期間的飯店平均溢價最高，兩晚基本住宿費逼近千元美金。

全美總花費最貴的則是紐約 / 新澤西（超過2000美元）。6月13日即將在MetLife體育場舉行的「巴西對戰摩洛哥」。這場強權對決的比賽人氣爆棚，單張門票的入場價格就被炒到接近1400美元，榮登小組賽最貴門票，加上當地的住宿費，總花費居全美之冠。而全美總花費第二貴的則是洛杉磯。6月12日在加州英格爾伍德SoFi體育場，由東道主美國隊對戰巴拉圭。雖然此場門票價格遠低於紐澤西的巴西戰，但由於洛杉磯地緣消費高昂，整體觀賽成本高居全美第二。

雖然距離7月19日的總決賽還有一個多月，且屆時是哪兩支國家隊出線根本尚未確定，但決賽門票早已成為全球富豪與死忠球迷爭相搶奪的超級奢侈品。最新票務數據揭露，即將在紐澤西MetLife體育場舉辦的世界盃總決賽，目前的平均入場費已經比該體育場的小組賽首戰，整整貴出超過7000美元（約合新台幣22萬元以上）。

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