世界盃／FIFA改規定 禁止「可重複使用水瓶」帶進賽場

FIFA禁止球迷攜帶可重複使用的水瓶進入世界盃比賽場館。（路透）

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，國際足球總會（FIFA）在最後一刻修改規定，禁止球迷攜帶可重複使用的水瓶進入世界盃 比賽場館，意味口渴的球迷將須在場內購買瓶裝水。

法新社報導，就在上個月，FIFA官方球場行為守則載明：「為避免產生疑義，容量不超過1公升能重複使用的透明空塑膠瓶可攜帶入場。」

然而，「運動員」報導，如今相關規定已被修改，明確禁止攜帶可重複使用的水瓶進場。

更新後的球場行為守則載明：「為避免產生疑義，可重複使用的水瓶不得攜帶進場。」

FIFA發言人在指出，這項規定調整是基於安全考量，表示部分世界盃比賽場館原本就禁止攜帶可重複使用的水瓶進場。

聲明指出，「FIFA致力於保障所有球員、裁判、球迷、志工及工作人員的健康與安全…FIFA決定禁止攜帶水瓶進場，是為了防止對球員及現場人員造成風險與傷害。」

聲明還說，「基於安全因素，部分場館原本就禁止攜帶外來水瓶，FIFA如今將這項規定擴大適用於所有比賽場館」，場內販售的瓶裝水價格將維持與各球場其他活動期間相同水準。

FIFA表示，場館周邊將設置噴霧降溫站、風扇設備、飲水補給站以及降溫帳篷等設施。

專家警告，球迷在本屆由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃期間，可能因露天球場的極端高溫面臨健康風險，但FIFA仍決定實施這項新規定。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）上月發布的報告估計，本屆世界盃104場比賽中，將有26場在「綜合溫度熱指數」（Wet-Bulb Globe Temperature, WBGT）超過26度的環境下進行。

WBGT是評估人體熱壓力的指標，綜合考量氣溫、濕度、風速及日照等因素。