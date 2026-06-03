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「我爸也踢過世界盃」歷屆27對父子檔曾代表國家隊

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哈蘭德父子檔先後代表挪威出征世界盃。(美聯社)
哈蘭德父子檔先後代表挪威出征世界盃。(美聯社)

2026年美加墨世界盃足球賽即將揭幕，除了眾多球星同場競技外，「足球父子檔」也成為本屆賽事一大亮點。根據國際足總（FIFA）統計，歷屆以來已有27對父子曾先後登上世界盃舞台，而今年這項名單將持續增加，包括挪威神射手哈蘭德（Erling Haaland）、阿爾及利亞門將盧卡席丹（Luca Zidane）與挪威中場圖斯特維治（Kristian Thorstvedt）等人，都繼承爸爸的衣缽。

其中最受矚目的莫過於挪威球星哈蘭德。這位效力於曼城（Manchester City）的超級前鋒已是當今足壇代表人物之一，他的父親阿爾菲·哈蘭德（Alf-Inge Haaland）曾代表挪威參加1994年世界盃。如今兒子接棒披上國家隊戰袍，希望帶領挪威在世界盃舞台上再創佳績。

另一位備受關注的球員是法國傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）的兒子盧卡席丹。曾代表法國青年隊出賽的他，之後選擇效力阿爾及利亞隊，並於2025年完成成年隊首秀，將首度踏上世界盃賽場。

阿根廷方面，西蒙尼（Giuliano Simeone）同樣肩負家族榮耀。他的父親Diego Simeone曾三度代表阿根廷征戰世界盃。

美國隊中場球員貝爾特（Sebastian Berhalter）的父親Gregg Berhalter也曾參加2002與2006年世界盃，並協助美國闖進2002年八強。貝爾特近年在美職聯表現出色，終於如願站上世界盃舞台。

葡萄牙邊鋒孔塞桑（Francisco Conceição）也是名門之後，他的老爸Sérgio Conceição 曾參加2002年世界盃。南韓後衛李泰錫則是2002年南韓隊功臣李乙勇之子，延續家族與世界盃的深厚淵源。

此外，荷蘭國腳克魯伊維特（Justin Kluivert）的父親是前荷蘭名將Patrick Kluivert；蘇格蘭門將岡恩（Angus Gunn）的父親則是1990年世界盃蘇格蘭國腳Bryan Gunn。

世界盃 阿根廷 挪威

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