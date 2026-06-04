世界盃商機／啤酒公司斥資逾億 盼扭轉下滑消費量

啤酒公司希望世足賽扭轉多年來啤酒消費量下滑的趨勢。圖為球迷聚集邊喝啤酒邊看大螢幕轉播的世足賽。(美聯社)

啤酒公司正在世界盃 足球賽上斥資逾億元贊助和廣告，把握6月及7月在美、加、墨舉行的104場比賽期間推廣他們的產品，希望扭轉多年來啤酒消費量下滑的趨勢。根據國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)統計，從2014年到2024年全球啤酒銷量下降了3%，而美國啤酒消費量卻暴跌了17%。

紐約時報 報導，分析師指出全球最大的啤酒公司百威英博集團(Anheuser-Busch InBev)在廣告和贊助國際足總(FIFA)上投入超過1.1億元，讓旗下品牌成為本屆世足賽的官方指定飲品。美國第二大啤酒商Molson Coors雖然並非世足賽官方贊助商，但仍將在其兩大品牌Coors Light、Miller Lite廣告增加約60%支出，是該公司近十年來在體育賽事上投入的最高金額。

距離6月11日首場比賽僅剩數日，啤酒銷售前景卻不明朗。足球在美國的人氣遠不及美式足球或籃球，再加上高昂的門票價格、住宿及旅行成本、遊客擔憂入境政策，都使得人們不看好進場人數。

連鎖酒類專賣店「Total Wine & More」行銷副總巴尼貝(Taylor Barnebey)表示，主辦城市的啤酒和酒精飲料銷量可能會高於其他城市，但這取決於遊客數量，而目前各種預測都難以確定，不過公司確實在增加所有酒精飲料的訂單，「我可以保證，今年6月的啤酒銷售肯定會比去年6月高，只是我現在還無法給出具體數字。」該連鎖店在全美近300家門市銷售超過2500種啤酒。

夏季通常是美國啤酒產業的旺季，但除了2020年、2021年新冠疫情期間的小幅增長外，啤酒銷量多年來一直低迷。導致啤酒銷量下滑的原因有很多：年輕人飲酒量不如老一輩，轉向酒精蘇打(Hard Seltzer)、茶、雞尾酒甚至大麻。IWSR資料顯示，從2019年到2024年，這些飲料的消費量增加了58%。此外由於食品雜貨和汽油價格上漲，消費者也減少啤酒等非必需品的支出。

不過有早期跡象表明，世界盃期間啤酒訂單量將會上升。美國國家啤酒批發商協會(National Beer Wholesalers Association)首席經濟學家瓊斯(Lester Jones)指出，4月一項預測啤酒購買量的指標出現了21個月以來首次增長。