我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

世界盃商機／啤酒公司斥資逾億 盼扭轉下滑消費量

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
啤酒公司希望世足賽扭轉多年來啤酒消費量下滑的趨勢。圖為球迷聚集邊喝啤酒邊看大螢幕...
啤酒公司希望世足賽扭轉多年來啤酒消費量下滑的趨勢。圖為球迷聚集邊喝啤酒邊看大螢幕轉播的世足賽。(美聯社)

啤酒公司正在世界盃足球賽上斥資逾億元贊助和廣告，把握6月及7月在美、加、墨舉行的104場比賽期間推廣他們的產品，希望扭轉多年來啤酒消費量下滑的趨勢。根據國際葡萄酒及烈酒研究機構(IWSR)統計，從2014年到2024年全球啤酒銷量下降了3%，而美國啤酒消費量卻暴跌了17%。

紐約時報報導，分析師指出全球最大的啤酒公司百威英博集團(Anheuser-Busch InBev)在廣告和贊助國際足總(FIFA)上投入超過1.1億元，讓旗下品牌成為本屆世足賽的官方指定飲品。美國第二大啤酒商Molson Coors雖然並非世足賽官方贊助商，但仍將在其兩大品牌Coors Light、Miller Lite廣告增加約60%支出，是該公司近十年來在體育賽事上投入的最高金額。

距離6月11日首場比賽僅剩數日，啤酒銷售前景卻不明朗。足球在美國的人氣遠不及美式足球或籃球，再加上高昂的門票價格、住宿及旅行成本、遊客擔憂入境政策，都使得人們不看好進場人數。

連鎖酒類專賣店「Total Wine & More」行銷副總巴尼貝(Taylor Barnebey)表示，主辦城市的啤酒和酒精飲料銷量可能會高於其他城市，但這取決於遊客數量，而目前各種預測都難以確定，不過公司確實在增加所有酒精飲料的訂單，「我可以保證，今年6月的啤酒銷售肯定會比去年6月高，只是我現在還無法給出具體數字。」該連鎖店在全美近300家門市銷售超過2500種啤酒。

夏季通常是美國啤酒產業的旺季，但除了2020年、2021年新冠疫情期間的小幅增長外，啤酒銷量多年來一直低迷。導致啤酒銷量下滑的原因有很多：年輕人飲酒量不如老一輩，轉向酒精蘇打(Hard Seltzer)、茶、雞尾酒甚至大麻。IWSR資料顯示，從2019年到2024年，這些飲料的消費量增加了58%。此外由於食品雜貨和汽油價格上漲，消費者也減少啤酒等非必需品的支出。

不過有早期跡象表明，世界盃期間啤酒訂單量將會上升。美國國家啤酒批發商協會(National Beer Wholesalers Association)首席經濟學家瓊斯(Lester Jones)指出，4月一項預測啤酒購買量的指標出現了21個月以來首次增長。

全球最大的啤酒公司百威英博集團在廣告和贊助國際足總上投入超過1.1億元，讓旗下品...
全球最大的啤酒公司百威英博集團在廣告和贊助國際足總上投入超過1.1億元，讓旗下品牌成為本屆世足賽的官方指定飲品。(美聯社)

紐約時報 世界盃

上一則

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

下一則

世界盃商機／餐廳酒吧營業時間 多州允延長

延伸閱讀

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒
美旅宿業示警：世界盃訂房遠低於預期 經濟效益恐打折

美旅宿業示警：世界盃訂房遠低於預期 經濟效益恐打折
六月美食節接力登場 西瓜節、啤酒節、美食美酒節 活力一夏

六月美食節接力登場 西瓜節、啤酒節、美食美酒節 活力一夏
世界盃主辦城／先飲茶再看球：溫哥華完全觀賽指南

世界盃主辦城／先飲茶再看球：溫哥華完全觀賽指南

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
BBVA球場。（路透）

世界盃主辦城／從德州開車可達：蒙特雷完全觀賽指南

2026-05-28 12:30

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量