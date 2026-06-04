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世界盃商機／餐廳酒吧營業時間 多州允延長

編譯莊瑞萌／綜合報導
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多州批准延長酒吧與餐廳營業時間旨在提升球迷體驗，特別是那些可能因票價過高而被排除...
多州批准延長酒吧與餐廳營業時間旨在提升球迷體驗，特別是那些可能因票價過高而被排除在球場外的人群。(美聯社)

世足賽期間，多州為提振商機並提升球迷體驗，特別是那些可能因票價過高而被排除在球場外的人群，紛紛批准延長酒吧與餐廳營業時間，最晚可至凌晨5時。賓州、密蘇里州羅德島州等已通過相關措施，但外界也擔憂公共安全與警力負荷問題，以及業者是否願意配合延長營業時間。

截至目前為止，密蘇里、新澤西、賓州、羅德島州與華盛頓州均已批准多項措施，在賽事期間延長酒類銷售時間。紐約州與麻州也在考慮類似提案。這項調整代表世足賽與美國250周年慶祝活動期間，費城店家可營業到凌晨4時才打烊，堪薩斯市的部分酒吧甚至能開到凌晨5時。

對於在銷售下滑與通膨壓力下掙扎的餐飲業而言，能夠選擇延後打烊，無疑是一大福音。費城「獅子運動酒吧」(Lion Sports Bar)的老闆普林辛格(Mark Prinzinger)說：「世界盃的美好之處，在於它將來自世界各地的人們匯聚一堂，欣賞一項人人喜愛的運動。」

由於普林辛格可選擇延長營業兩小時，他已經增聘人手、簡化菜單，並規畫了深夜活動節目。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)批准這項立法時，還發布了一段他打開啤酒的影片。他在社群媒體貼文中以戲謔的語氣，對費城向來喧鬧的名聲提出告誡，「費城，請負責任地慶祝。」

儘管這項措施獲得兩黨議員的支持，但飲酒時間延長後，部分批評者開始擔憂公共安全問題，也憂心警力可能不堪負荷。密蘇里州堪薩斯市市長盧卡斯(Quinton Lucas)最初表示，他的城市在世界盃期間「不需要酒吧營業23小時」，但他最後仍允許餐廳與酒吧營業至凌晨3時，部分場所若向警察局提出安全計畫，可營業至凌晨5時。

根據世界盃賽程，多數比賽將從午後進行到黃昏時分，但少數比賽開賽時間較晚，對美東時間的觀眾來說，有四場比賽在午夜開踢，八場比賽在晚上10時開踢。

不過，深夜餐飲與酒類的需求究竟有多大，目前尚不明朗。追蹤餐廳與食品業趨勢的Technomic公司資深總監亨克斯(David Henkes)表示，自新冠疫情以來，美國消費者的習慣已發生巨大變化，愈來愈多人選擇在白天較早時段外出，而且總體支出減少。

他指出，「深夜或通宵營業非常困難，因為人力實在不好找。我不確定需求是否夠大，能讓許多業者覺得這樣做值得。」

費城「獅子運動酒吧」的老闆普林辛格，選擇世界盃期間延長營業兩小時。(美聯社)
費城「獅子運動酒吧」的老闆普林辛格，選擇世界盃期間延長營業兩小時。(美聯社)

世界盃 密蘇里州 羅德島州

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