不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

美國身為世界盃地主國之一，不論其球隊表現如何，世界盃都是經濟的一大利多。圖為熱情的美國球迷。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，全球足球迷關注的世界盃 (世足賽)本月就將開打，美國身為地主國之一，不論其球隊表現如何，世足賽都是經濟的一大利多。

國際足總(FIFA)預計，此一賽事將吸引大批遊客前來美國住宿、用餐並享受美好時光，會帶來數十億元的消費，對於飽受通膨飆升和消費者信心低迷困擾的美國經濟而言，無疑是一劑強心針。

根據FIFA的預測，世界盃足球賽將為美國國內生產毛額挹注170億元。但同時，與賽事相關的總支出也高達約110億元。

不過也有專家提出質疑。丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)本周發布報告指出，FIFA預測的挹注其實僅占美國龐大經濟產出的一小部分，還不及美國年度GDP的0.1%。盛寶銀行說：「換句話說，2026年世界盃對美國而言並非重要的經濟成長驅動力。」

專家指出，部分原因是賽事的大部分收入都將透過門票、周邊商品和其他銷售流入FIFA的口袋。此外，高昂的票價也引發爭議，有一些座位的票價甚至超過1000元，令購票者望而卻步，導致當地企業收入減少。

也有分析師指出，經濟學家以「大型活動」這個名詞來描述重要的文化或體育盛會，這種活動通常都無法達到舉辦者預期的利益。他們表示，大部分收入最終都落入舉辦活動的組織或企業的口袋，而遊客消費在很大程度上只是取代了夏季旅遊旺季期間各大城市原本就會出現的銷售額。

他們也表示，一些當地企業，例如體育場附近的酒吧和酒店，將會從中受益，但是同時也會有一些企業可能因為遊客轉向其他地方而蒙受損失。

聖十字學院(College of Holy Cross)的體育經濟學家馬瑟森(Victor Matheson)表示，「總是會有贏家和輸家」。

總的而言，主辦城市應是此一體壇盛事的贏家，尤其是體育場附近的飯店餐飲業。美國11個主辦城市包括了波士頓、費城、堪薩斯城與加州聖塔克拉拉等城市。

以費城為例，據諮詢公司高力國際(Collier's)稱，預計賽事將為費城帶來約7.7億元的經濟效益，這將是「費城有史來單項賽事帶來的最大經濟效益」。

位於費城世界盃球場Lincoln Financial Field數個街區外的三明治與義大利麵店Pastificio Deli總經理梅西納(Anthony Messina)說，該餐廳有望受惠於前往球場的大批遊客。

梅西納說：「大家都非常興奮，大量人潮和飢餓的客人總是受餐廳歡迎的。」

但他也補充說，額外的銷售額並非穩操勝券，他不確定足球迷是否會在比賽前進行車尾派對(tailgate party)，這意味著提供費城潛艇堡(hoagie)三明治與肉丸拼盤的生意，可能不會像美式足球比賽前那樣表現亮眼。