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世界盃／戰火與政治夾縫中出征 伊朗終獲美、墨簽證本周啟程

記者劉肇育／即時報導
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伊朗隊在與哥斯大黎加進行友誼賽前合影留念。(美聯社)
伊朗隊在與哥斯大黎加進行友誼賽前合影留念。(美聯社)

2026年世界盃足球賽開幕在即，然而對於「波斯鐵騎」伊朗而言，這條世足賽之路卻走得無比艱辛，在首場分組賽倒數不到兩周的緊要關頭，伊朗足協主席塔季（Mehdi Taj）終於捎來好消息，預計將在本周前陸續取得墨西哥、美國入境簽證，為這趟充滿未知數的世足征途注入強心針。

自今年2月美、伊局勢再度陷入動盪以來，伊朗國內職業聯賽被迫全面停擺，國家隊更一度只能遠赴土耳其安塔利亞進行移地訓練。不僅如此，高度敏感的政治氛圍也重創球隊的後勤籌備，原定設於美國亞利桑那州圖森的訓練基地，因考量到極大的安全隱患，不得不緊急遷往墨西哥邊境城市蒂華納，也因此產生額外的簽證難題。

不過塔季今天表示，未來幾天將能陸續取得墨西哥與美國的簽證，「我們將於周六前往西班牙，然後球隊直接前往墨西哥的蒂華納，將在周二或後天獲得墨西哥簽證，美國簽證也將很快簽發。」

伊朗本屆賽事的一舉一動都受到華府的高度關注，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前在眾議院聽證會上挑明指出，美方對於純粹的運動員與後勤團隊張開雙臂歡迎，但也強調將會對伊朗代表團進行嚴密監控，嚴防任何與伊斯蘭革命衛隊有牽連的人員「借殼入境」。

即便國際政局暗潮洶湧，國際足球總會始終堅持力挺伊朗的參賽權利，伊朗本次被分在強敵環伺的小組，他們預計於15日在加州英格爾伍德迎戰紐西蘭，隨後遭遇歐洲紅魔比利時，分組賽最後一戰移師西雅圖對決埃及。

伊朗 世界盃 土耳其

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