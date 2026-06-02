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世界盃年齡差：墨西哥選手年僅17歲 蘇格蘭門將最老43歲

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墨西哥新星莫拉(Gilberto Mora)，年僅17歲。（美聯社）
墨西哥新星莫拉(Gilberto Mora)，年僅17歲。（美聯社）

國際足總（FIFA）3日正式公布2026年美加墨世界盃足球賽48支隊伍最終名單，共有1248名球員入選，創下世界盃史上最大規模參賽陣容。其中，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、葡萄牙傳奇球星C羅(Cristiano Ronaldo) 與墨西哥門將奧喬亞(Guillermo Ochoa)最受矚目，三人都將迎來個人第6次世界盃之旅，締造歷史紀錄。

本屆世界盃入選球員中有357人曾參加過至少一屆世界盃，另外約891名球員則是首次登上世界盃舞台。

年齡層方面，本屆賽會呈現相當大的跨度。最年長球員為蘇格蘭門將高登(Craig Gordon)，現年43歲又162天；最年輕球員則是墨西哥新星莫拉(Gilberto Mora)，年僅17歲又240天。兩人相差26歲。

FIFA統計顯示，本屆賽事共有22名未滿20歲的年輕球員入選，同時有7名球員年齡達40歲以上，展現世界盃舞台世代交替與經驗傳承並存的特色。

根據FIFA規定，各隊最終名單公布後，僅能在球隊首場比賽開踢前24小時內，因球員遭遇嚴重傷病或疾病而提出更換申請，且相關替補作業必須獲得FIFA批准後才能生效。

隨著最終名單塵埃落定，2026年世界盃即將正式揭幕，全球球迷也將見證梅西、C羅與奧喬亞等傳奇球星挑戰歷史紀錄，同時迎接新世代球員在世界最高殿堂嶄露頭角。

蘇格蘭門將高登(Craig Gordon)，現年43歲。（美聯社）
蘇格蘭門將高登(Craig Gordon)，現年43歲。（美聯社）

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