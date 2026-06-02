世足賽／目標帶回大力神盃 西班牙隊長羅德里避談去不去皇馬

西班牙隊長、中場羅德里。(路透)

2024年獲得金球獎 的西班牙中場羅德里（Rodri），盛傳今年夏天將從曼城隊轉戰皇家馬德里隊，他強調目前重心就是即將開踢的世界盃 ，關於自己的下一步將等世界盃結束再討論。

羅德里和英超 的合約將在明年到期，皇家馬德里主席候選人里基爾梅（Enrique Riquelme）傳出對他有濃厚興趣，讓羅德里的動態備受矚目。

上周末加入西班牙備戰世界盃訓練營的羅德里，本周在媒體日上沒有透露之後的計畫，「我們在這是要討論世界盃，關於我的未來，我會等到世界盃結束再說。」

連兩季沒能奪下大賽冠軍的馬德里打算補強陣容，上周里基爾梅受訪曾提到，羅德里就是那種「要為馬德里效力的球員」，不過被點名的主角強調，現在要專注在世界盃上，「我是國家隊隊長，責任是接受一切。我是團隊的領導者，唯一任務是幫助西班牙贏下世界盃，不會浪費時間在這些事上，世界盃結束後我們再來看。」

29歲的羅德里2024年9月韌帶撕裂後就飽受傷病折磨，不過2025到26賽季重新取得曼城位置，在英超聯賽出賽21場。

西班牙在世界盃H組，和維德角、烏拉圭及沙烏地阿拉伯同組。