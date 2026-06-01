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世界盃／防拖延比賽 FIFA公布5大新規則 「遮嘴挑釁」恐吃紅牌

新華社／柏林31日電
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國際足聯裁判委員會宣布，2026美加墨世界盃足球賽中，針對VAR介入的時機有更明...
國際足聯裁判委員會宣布，2026美加墨世界盃足球賽中，針對VAR介入的時機有更明確的界定。圖為一名裁判5月30日在巴西錦標賽的比賽中觀看VAR。（路透）

國際足聯裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）近日在國際足聯召開的一次線上媒體吹風會上表示，2026年世界盃期間，裁判員將嚴格執行一系列旨在減少拖延時間、保持比賽節奏的新規和執法重點。其中，在對抗性情境下遮嘴與對手交流的球員，可能被直接出示紅牌。

科里納說，國際足聯將繼續努力實現一個目標，即「盡可能消除比賽中對比賽節奏的干擾」。隨著48支球隊參加的世界盃開賽進入倒計時，如何減少比賽中的無效時間，將成為本屆賽事裁判工作的重點之一。

球門球、界外球 5秒內要開出

據他講解，裁判員可在球門球和擲界外球時啟動五秒可視倒計時。如果球門球未能在倒計時結束前開出，對方將獲得角球；如果界外球未能按時擲出，對方將獲得界外球。這一原則與此前已實施的「門將八秒規則」類似，後者要求門將在撲救後盡快將球釋放。

換下場球員 須在10秒內離場

此外，被換下的球員原則上必須在10秒內離開場地，除非出現傷病、安全等特殊情況。若球員因不滿裁判判罰而離開比賽場地，也可能被出示紅牌。

對抗情境下 「遮嘴非友好交流」恐吃紅牌

科里納還強調，將嚴查球員在對抗性情境下遮嘴與對手交流的行為。球員若用手、手臂或球衣遮擋嘴部，並被裁判認定並非友好交流，將被紅牌罰下。他說，普通交流中遮擋嘴部不會自動受到處罰，但若帶有對抗性質，「那就是完全不同的情況」。

VAR介入時機更明確

影像助理裁判（VAR）的介入情況也將在本屆世界盃期間進一步明確。當紅牌源於明顯錯誤的第二張黃牌、或出現認錯人出牌的情況時，VAR可以介入核查。錯誤判罰的角球也可接受VAR核查。此外，若角球或任意球開出前進攻方存在明顯犯規，並直接影響進球、點球或紀律處罰，VAR同樣可以介入。

上下半場都會有3分鐘「補水暫停」

不過，強調加快比賽節奏並不意味著比賽實際用時一定縮短。科里納表示，本屆世界盃期間每場比賽上下半場中段都將設置三分鐘補水暫停。

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