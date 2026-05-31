足球／大巴黎、皇馬5年4度奪歐冠 姆巴佩為何都錯過？

皇馬球星姆巴佩。（路透）

巴黎聖日耳曼 隊擊敗阿森納隊，衛冕歐洲足球冠軍聯賽冠軍。然而這場歐冠決賽前後，皇馬球員姆巴佩（Kylian Mbappé），無疑成了最尷尬之人。因為近五個賽季，姆巴佩的前東家大巴黎和現東家皇馬分割了其中的四座歐冠冠軍，但姆巴佩還未捧起職業生涯首座歐冠。

2024年，姆巴佩離開效力了七個賽季的大巴黎，轉投皇馬。隨後，大巴黎奪得2024-25賽季歐冠，拿到了隊史首座歐冠冠軍，並且2025-26賽季衛冕；而皇馬則連續兩年止步歐冠八強。值得一提的是，在姆巴佩加盟之前，皇馬三年內兩奪歐冠。

這黑色幽默的背後，隱含著這樣一個所謂的「姆巴佩困境」，也體現著當今足壇對一名前鋒的重新定義。

他曾為「大巴黎」效力多年，身邊有梅西 （Lionel Messi）、內馬爾（Neymar），也有無數次「今年該輪到巴黎了」的時刻，但歐冠始終差那麼一口氣。後來他加盟皇馬，似乎終於抵達了最適合巨星收割榮譽的舞台。結果皇馬這兩個季並不順利，反倒是「大巴黎」在沒有他之後連續站上歐洲之巔。

為何當年19歲獲得世界盃 冠軍、如今身價仍2億歐元的神鋒，會在俱樂部層面遭遇如此尷尬的窘境？

這個問題無法簡單回答。姆巴佩依然是世界上最具殺傷力的前鋒之一。他的速度、終結、單兵爆破能力，仍然足以讓任何防線膽寒。但現代足球的殘酷之處在於，它愈來愈不滿足於「你能進球」這一件事。

姆巴佩在皇馬的數據層面爭議，依然在發酵，不斷在放大。他在皇馬連續兩個賽季拿到西甲金靴，但是被廣泛批評防守投入不足，甚至讓球隊平衡被打破，接連引發更衣室爭議。數據不會撒謊。有媒體分析了一項叫做「真實搶斷嘗試」的防守數據，包括成功搶斷、失敗搶斷以及犯規次數，這項數據可以反映球員主動參與防守的意願。而在2025-2026賽季西甲中，姆巴佩在所有461名出場球員里排名倒數第一，場均僅約0.6次。

當年在姆巴佩離開巴黎前夕，主教練恩里克曾用喬丹（Michael Jordan）舉例與其進行談話，大意是，再偉大的球員，也必須服務於團隊。「當你進攻時，你是一個神；但當進攻不順時，你就得成為歷史上最好的防守球員。」

有球迷戲稱，這一席話，姆巴佩沒有聽進去；而曾經熱中熬夜打遊戲、如今脫胎換骨的前隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）卻照做了，擊敗阿森納這晚，他多次回撤防守，在90分鐘以後拚到抽筋離場。

有很多媒體分析認為，「大巴黎」這兩年的成功，某種程度上為現代足球隊的建隊、管理提供了極為重要的啟示：當球隊不再圍繞某一個絕對巨星運轉，反而可能釋放出更均衡、更緊密、更願意共同奔跑的能量。

如今的足球進入了一個巨星也正被重新定義的時代。以前的巨星，是把球交給他，然後等待奇蹟；現在的巨星，是不僅能製造奇蹟，還願意參與奇蹟發生之前那一連串臟活、累活和無名功。

所以，姆巴佩困境並不是姆巴佩一個人的困境。而是所有超級前鋒都要面對的問題：當足球愈來愈整體化、愈來愈高強度、愈來愈強調攻防一體，一個只在進攻端發光的球員，還能不能成為球隊真正意義上的核心與領袖？

答案或許並不悲觀。姆巴佩仍有時間調整，也仍有能力把這個困境變成下一段傳奇的起點。只是眼下，「大巴黎」的冠軍、皇馬的失意、登貝萊的聲勢，剛好把這個問題推到聚光燈下。