世界盃／西班牙18歲亞馬爾：腿傷後一度擔心錯過世足賽

亞馬爾出席西班牙隊訓練課程。（歐新社）

西班牙18歲足球新星亞馬爾(Lamine Yamal)坦言，今年4月腿後肌受傷後，一度擔心無法趕上即將開踢的2026年美加墨世界盃 足球賽，甚至在受傷當下不斷祈禱傷勢不要太嚴重。如今傷勢恢復進展順利，他預計能在賽事開幕後重返球場，率領西班牙挑戰隊史第二座世界盃冠軍。

根據西班牙足協5月31日發布的專訪，效力於FC Barcelona 的亞馬爾在4月22日西甲聯賽對陣 RC Celta de Vigo 時受傷。當時他在上半場主罰十二碼破門後，立即向替補席示意身體出現狀況，隨後倒地並抓住左腿後側。

亞馬爾回憶說：「我以前從未遭遇過這樣的腿後肌傷勢，但我知道恢復時間不會太短。我害怕那是很嚴重的傷勢，也擔心會復發，導致我錯過世界盃。」他表示，自己至今仍清楚記得受傷那一刻，「我心裡一直在祈禱，希望不是什麼大問題，希望只是抽筋之類的狀況，因為我知道世界盃已經非常接近了。」

西班牙國家隊主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）上周公布世界盃名單時，仍將亞馬爾列入陣容，並表示這名年輕前鋒有望在西班牙首戰或第二場小組賽復出。

依照賽程安排，西班牙將於6月15日在亞特蘭大迎戰維德角，接著於6月21日在同地對陣沙烏地阿拉伯，最後於6月26日在墨西哥瓜達拉哈拉迎戰烏克蘭。

身為當今世界足壇最受矚目的新生代球星之一，亞馬爾被視為西班牙爭冠的重要核心。西班牙曾在2010年南非世界盃奪得隊史首座冠軍，如今希望再度站上世界之巔。

談到即將到來的世界盃，亞馬爾難掩興奮之情。他說：「這一刻終於到來了。自從歐洲國家盃結束後，我想大家都一直在期待這一天。我們將以歐洲冠軍的身分參賽，所有人都充滿期待，我們會傾盡全力去拚搏。」