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足球／內馬爾再穿10號球衣 維尼修斯當7號 巴西隊長是他

新華社／里約熱內盧30日電
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內馬爾。（美聯社）
內馬爾。（美聯社）

巴西足協5月30日公布了美加墨世界盃足球賽巴西隊參賽球員的球衣號碼，時隔近三年重返國家隊的內馬爾(Neymar)將再次身披10號球衣。

巴西隊主帥安切洛蒂(Carlo Ancelotti)在當日的記者會上還宣布，馬爾基尼奧斯(Marquinhos)將在本屆世界盃上擔任巴西隊隊長。32歲的馬爾基尼奧斯將是第三次參加世界盃，由於隨巴黎聖日耳曼隊參加歐冠決賽，目前他尚未與巴西隊會合。

此前在巴西隊中經常穿10號球衣的馬特烏斯·庫尼亞（Matheus Cunha）本次世界盃將穿9號球衣。此外，維尼修斯(Vinicius)為7號，拉菲尼亞(Raphinha)11號。

巴西隊訓練基地5月30日的訓練課非常輕鬆，內馬爾帶著女兒和妻子一起乘直升機抵達，隨後在隊醫的陪同下走上訓練場，主教練安切洛蒂也利用訓練課的時間與內馬爾進行了約10分鐘的交流。

當日安切洛蒂還宣布了與巴拿馬隊友誼賽的出場陣容，他透露，雙方同意每隊最多可以進行11次換人。「這是一場重要的比賽，我們要向球迷和球場告別。明天所有人都會上場比賽。」據悉，這場友誼賽已售出超過7萬3000張門票。

隨後，巴西隊球員6日1日下午將前往巴西足協總部報到，準備前往美國。

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