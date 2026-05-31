世界盃／友誼熱身賽 地主墨西哥險勝澳洲

世界盃開幕前的友誼賽，墨西哥隊後衛瓦斯蓋茲30日踢進致勝分。（歐新社）

世界盃 聯合主辦國之一的墨西哥 ，30日在洛杉磯與澳洲 隊進行友誼賽。墨西哥在全場近8萬名球迷助威下，最後是以1比0力克對手。

法新社報導，墨西哥後衛瓦斯蓋茲（Johan Vasquez）攻進本場唯一的1球。他在上半場接應維加（Alexis Vega）開出的角球，頭槌破門。

墨西哥掌握大部分球權，但澳洲依靠堅實的防守與反擊，不過全隊錯失幾次讓主場球迷安靜的絕佳機會。

這場比賽是在歷史悠久的玫瑰盃體育場（Rose Bowl）舉行，當地曾是1994年美國世界盃的決賽場地，不過今年夏天的世界盃將不會在此舉行。

絕大多數球迷穿著墨西哥綠色球衣，只有零星的澳洲黃色球衣點綴在空曠的看台。

墨西哥自比賽開始就掌握球權，但第一個不錯的機會卻落到澳洲球員爾文（Jackson Irvine）身上。澳洲開自由球傳中，爾文在一陣混亂中搶到球但射偏了。

墨西哥隨後將控球權轉為攻門機會。極具威脅的查維斯（Luis Chavez）策動斜傳，維加頭頂攻門被澳洲門將萊恩（Mathew Ryan）托出橫梁。

墨西哥不久之後首開紀錄。這記打破僵局的進球，來自維加所踢出的一記角球。瓦斯蓋茲靈巧地將球往下頂，結果反彈後自球門內側入網，撲救的萊恩鞭長莫及。

澳洲在這次定位球的防守表現不佳，他們擁有明顯的身高優勢，包括198公分高的後衛蘇塔（Harry Souttar）。

墨西哥在比賽還剩15分鐘時一度以為攻進第2球。當時墨西哥的蓋亞多（Jesus Gallardo）射門時，澳洲的赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）意外將球擋進球門。

然而，裁判當時還在為澳洲後衛們噴泡沫線，因此判進球無效。

墨西哥4日將於主場與塞爾維亞進行下一場熱身，6月11日在墨西哥市迎戰南非，正式展開世界盃之旅。

墨西哥所在的A組還包括韓國與捷克；澳洲則與地主之一的美國、巴拉圭和土耳其同在一組。