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世界盃／梅西在面前踢進2球 18歲旅美小將入選澳洲隊

記者劉肇育／即時報導
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澳洲隊赫林頓。（歐新社）
澳洲隊赫林頓。（歐新社）

四年一度的世界盃足球賽開踢在即，各國國家隊正面臨最終名單敲定的倒數時刻，正在美國佛羅里達州進行集訓的澳洲國家隊，即將在周日的熱身賽迎戰主辦國之一的墨西哥隊，這也將是總教練波波維奇（Tony Popovic）拍板26人最終名單的最後期末考。

在這次的澳洲集訓陣容中，年僅18歲、效力於美職聯（MLS）科羅拉多急流隊的中後衛小將赫林頓（Lucas Herrington），無疑是最受到矚目的新星。今年1月才從澳職布里斯本獅吼隊轉戰美職聯的他，隨即展現初生之犢不畏虎的氣勢，不僅場場首發，更在賽季中迎來了不可思議的「震撼教育」，在連續三場比賽中分別對位防守了足壇巨星梅西（Lionel Messi）、南韓一哥孫興慜以及德國傳奇穆勒（Thomas Muller）。

談到這段夢幻般的防守歷練，赫林頓坦言與梅西的交手讓他獲益匪淺，該場比賽梅西梅開二度，包括踢進致勝球，率隊以3：2擊敗急流隊，讓赫林頓賽後也不斷觀看重播尋找問題點，「那是個典型的梅西式進球，對我來說是一次重大的學習經驗，能與歷史上最偉大的球員對決，真的非常特別。」

除了在球場上與頂級巨星過招，18歲就隻身異鄉追夢的赫林頓，私底下也必須學會獨立照顧自己。幸運的是，他獲得隊友、前兵工廠隊防線名將霍丁（Rob Holding）的提攜與指導下，赫林頓的防守站位與場上溝通能力突飛猛進，他也準備將這份沉穩延續到國家隊中。

雖然澳洲隊近期遭遇嚴重的傷兵潮，包括主力麥克格里（Riley McGree）在內等多名大將因傷缺席，但也為赫林頓等年輕小將打開了世界盃的大門。總教練波波維奇強調，最終名單的抉擇關鍵在於球員的「多功能性」與陣容平衡，「在我的執教任期內，長期傷病確實是我們一直需要面對的問題。但球隊不斷有新球員加入並展現了良好的陣容深度，我們接下來還會需要這種深度，因此，我們對這次集訓的進展感到滿意。」

梅西 澳洲 世界盃

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