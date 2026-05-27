世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

巴西球星內馬爾。（路透）

巴西 隊備戰2026年美加墨世界盃 再添變數，球星內馬爾(Neymar)因右小腿傷勢缺席球隊首場訓練課程，並接受進一步醫學檢查。

巴西足球總會（CBF）27日表示，34歲的內馬爾正處於右小腿傷勢恢復階段，因此未參與位於 Granja Comary 訓練基地的封閉訓練，而是前往特雷索波利斯（Teresopolis）一家私人診所進行影像檢查。CBF 在聲明中指出，在國家隊醫療團隊完成評估之前，將不再對外公布更多資訊。

內馬爾缺席的消息，迅速成為巴西隊世界盃集訓第二天最受矚目的焦點。巴西隊預計還將進行三次訓練，之後於在馬拉卡納球場迎戰巴拿馬，進行世界盃前的熱身賽。

內馬爾上周重返國家隊名單時，讓巴西球迷高度期待。然而，巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）本月初接受路透專訪時已明確表示，名氣並不足以保證內馬爾的世界盃席位，球員是否入選將完全取決於身體狀況與近期表現，而非過往功績或情感因素。

巴西隊在與巴拿馬交手後，還將前往美國克里夫蘭與埃及進行最後一場熱身賽，之後於6月13日在新澤西迎來世界盃首戰，對手是摩洛哥。