我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊輕鬆踢？前國腳：若贏不了澳洲就該「留在家裡」

香料放陳年、夾鏈袋重複用...8個讓人抓狂的囤糧惡習

世界盃／美國隊輕鬆踢？前國腳：若贏不了澳洲就該「留在家裡」

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國隊26日公布26人世界盃名單。（路透）
美國隊26日公布26人世界盃名單。（路透）

隨著世界盃足球賽進入倒數階段，D組的場外口水戰已提前點燃，面對地主美國隊球評接二連三的輕蔑言論，澳洲隊諸將不僅毫無懼色，反倒激發出更強烈的求勝鬥志，陣中主力紛紛表態，直言美國各界的過度自信終將自食惡果，球隊已迫不及待要在賽場上「用雙腳說話」。

這場口水戰始於前美國國腳格雷拉（Mike Grella）在體育節目中的驚人之語，他將20日在西雅圖舉行的美澳之戰形容為美國隊的「輕鬆上籃」，更揚言美國若贏不了澳洲就該「留在家裡」。無獨有偶，美國傳奇球星唐納文（Landon Donovan）也公開抨擊澳洲總教練波波維奇（Tony Popovic）對抽籤結果滿意的態度是「自大」，並預測袋鼠軍團將在D組墊底。

面對來自美國的輕視，預計將扛起澳洲防線核心、現效力義甲帕爾馬隊的22歲小將席爾卡蒂（Alessandro Circati）顯得泰然自若。他坦言，美國隊正是他最想碰頭的對手，「對我來說這無所謂，這很符合美國人一貫的作風。但有時話說得太多反而會帶來傷害，保持沉默、交給比賽決定才是上策。」

30歲的澳洲翼鋒馬比爾（Awer Mabil）則指出，美國各界的未戰先驕，只會將不必要的壓力留給自己。他以2022年卡達世足賽為例，當時澳洲同樣被外界看衰，甚至曾被同組的法國隊嘲諷「不認識任何澳洲球員」，但袋鼠軍團最終卻硬是殺出重圍、闖進16強，「如果不尊重我們，那沒關係。只要踏上球場，雙方就是平等的。我們這次的目標很簡單，就是去破壞他們精心籌辦的派對。」

西雅圖 世界盃 澳洲

上一則

場邊人語／雷霆作主 搶下頂住

下一則

MLB／大谷翔平傷勢無礙仍能登板 道奇教頭：打擊還沒決定

延伸閱讀

世界盃／美國第1場踢巴拉圭 泰勒亞當斯：足球能團結「瘋狂時代」

世界盃／美國第1場踢巴拉圭 泰勒亞當斯：足球能團結「瘋狂時代」
世足賽／16歲助西班牙奪歐國盃 亞馬爾盼達梅西、C羅層級

世足賽／16歲助西班牙奪歐國盃 亞馬爾盼達梅西、C羅層級
亞馬爾會參賽嗎？除了票價爭議 你應該知道的世界盃4件事

亞馬爾會參賽嗎？除了票價爭議 你應該知道的世界盃4件事
世界盃／不只梅西…阿根廷爆傷兵潮 考驗教頭調兵智慧

世界盃／不只梅西…阿根廷爆傷兵潮 考驗教頭調兵智慧

熱門新聞

梅西疑似腿後肌受傷退場。(美聯社)

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

2026-05-25 01:34
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

2026-05-25 20:58
內馬爾。（歐新社）

世界盃／內馬爾入選巴西隊後 1小時狂賺600萬美元

2026-05-20 19:01
馬刺終場以103：82收下主場勝利。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

2026-05-24 23:01
尼克以130：93大勝騎士，挺進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

2026-05-25 22:47
圖為世界盃主辦球場之一的亞特蘭大球場。（路透）

世界盃開踢在即 球迷得忍受北美高溫、露天球場「雷雨」干擾

2026-05-24 22:54

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
無證華人診斷癌症當場崩潰 怕白卡看病被抓、驅逐出境

無證華人診斷癌症當場崩潰 怕白卡看病被抓、驅逐出境