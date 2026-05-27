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世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

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圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

曾連續成功預測2014、2018、2022三屆世界盃足球賽冠軍的德國知名經濟學家克萊門特（Joachim Klement），再度運用自研大數據算法模型，推演2026美加墨世界盃最終走勢。他的模型給出驚人結果：荷蘭隊將拿下本屆世界盃冠軍，葡萄牙闖入決賽，但只能到亞軍。

BBC引述報導，荷蘭向來被認為是「從未奪得世界盃的最強足球國家」之一。克萊門特的模型除了預測冠軍外，也模擬整屆48隊賽事走向，包括日本隊將在第二輪爆冷擊敗巴西、蘇格蘭則會遭南韓淘汰。

此外，英格蘭將一路闖進四強，但最終會被葡萄牙淘汰，重演2006年世界盃的劇本。不過，模型並未進一步預測是否又會進入英格蘭球迷熟悉的「PK大戰悲劇」。

克萊門特表示，這項模型最初其實只是想證明，許多經濟學家自以為能預測未來，但實際上很多事情根本無法精準掌握。不過，隨著模型連續命中三屆冠軍，他坦言，如今不少人已經把他當成「預言大師」。

克萊門特指出，世界盃成績確實部分受到可量化因素影響，例如人口規模、國家財富、氣候條件以及FIFA世界排名等系統性因素，但他強調，足球仍有大量不可預測成分。

他表示：「另外50%其實是運氣。尤其當高水準球隊彼此實力接近時，比賽結果可能取決於當天狀態、裁判判決，甚至是球打中門柱還是彈進球門。」

然而，隨著每屆世界盃預測準確度愈來愈高，他身上的壓力也愈來愈大。克萊門特透露，甚至已有同事因為他的預測而下注支持荷蘭奪冠。

他半開玩笑地說：「如果荷蘭提前出局，我想隔天我可能只能在家工作了。」

世界盃 葡萄牙 巴西

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