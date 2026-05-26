我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證華人診斷癌症當場崩潰 怕白卡看病被抓、驅逐出境

59歲港星親曝罹絕症 批娛圈生態「她是唯一清泉」

世界盃／美國隊公布26人名單 38歲後衛里姆隊史最老

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國隊在紐約南街海港17號碼頭（Pier 17）公布26人名單。(路透)
美國隊在紐約南街海港17號碼頭（Pier 17）公布26人名單。(路透)

美國隊26日公布2026年美加墨世界盃足球賽26人最終名單。中場雷納（Gio Reyna）以及前鋒贊德哈斯（Alejandro Zendejas）順利入選；而備受關注的中場魯納（Diego Luna）與泰斯曼（Tanner Tessmann）則意外落選。

美國隊在紐約南街海港17號碼頭（Pier 17）舉行電視直播公布名單，以布魯克林大橋為背景，球員手持紅白波浪條紋球衣依背號順序登場亮相。除了正在德國備戰歐洲協會聯賽決賽的後衛理查茲（Chris Richards）之外，其餘球員全數出席。

38歲老將後衛里姆（Tim Ream）透露，自己直到上周五仍忐忑不安，直到收到美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的影片通知：「如果你正在看這段影片，就代表你入選了。我非常興奮地告訴你們，你們將參加2026世界盃，而且還是在主場舉行的世界盃。」

里姆（Tim Ream）將披上13號球衣。(路透)
里姆（Tim Ream）將披上13號球衣。(路透)

本屆美國隊平均年齡為26歲又332天，較上屆略高，但仍是美國史上第五年輕的世界盃陣容。全隊僅有8名球員來自美國職業足球大聯盟（MLS），是自2010年以來最少的一次。

此外，共有13名球員曾參加過四年前的2022卡達世界盃。

38歲的里姆將成為美國隊史最年長世界盃出賽球員；21歲後衛弗里曼（Alex Freeman）則是本屆最年輕成員。第三門將布雷迪（Chris Brady）更成為自1994年以來，首位在沒有任何國際賽經驗下入選美國世界盃名單的球員。

美國隊至今共參加12屆世界盃，首屆1930年世界盃闖進四強，近年最佳戰績則是2002年日韓世界盃的八強。

德國 布魯克林 世界盃

上一則

NBA／遭尼克橫掃引爭論 傳騎士仍力挺總教練亞特金森留任

下一則

NBA／「史上第5人」27歲前6次入選年度第一隊 唐西奇比肩偶像詹皇

延伸閱讀

世界盃／西班牙大名單 18歲亞馬爾入列 皇馬「首次無人入選」

世界盃／西班牙大名單 18歲亞馬爾入列 皇馬「首次無人入選」
世界盃／姆巴佩領軍 法國26人名單出爐

世界盃／姆巴佩領軍 法國26人名單出爐
日本男足世界盃26人大名單公布 主教練喊「不容易」

日本男足世界盃26人大名單公布 主教練喊「不容易」
世界盃／德國公布大名單 40歲諾伊爾驚喜回歸「擔任第1門神」

世界盃／德國公布大名單 40歲諾伊爾驚喜回歸「擔任第1門神」

熱門新聞

梅西疑似腿後肌受傷退場。(美聯社)

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

2026-05-25 01:34
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

2026-05-25 20:58
內馬爾。（歐新社）

世界盃／內馬爾入選巴西隊後 1小時狂賺600萬美元

2026-05-20 19:01
尼克隊和騎士隊的東區冠軍賽19日點燃戰火，尼克在主場收下7戰4勝制的重要首勝。（路透）

NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

2026-05-19 23:17
馬刺終場以103：82收下主場勝利。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

2026-05-24 23:01
尼克以130：93大勝騎士，挺進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

2026-05-25 22:47

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國

日本去年遭中國超車 退居全球第三大債權國
清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味

清爽高麗菜食譜「半顆不夠吃」 網狂推：減脂又沒生菜腥味
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味