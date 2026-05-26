世界盃／美國隊公布26人名單 38歲後衛里姆隊史最老

美國隊在紐約南街海港17號碼頭（Pier 17）公布26人名單。(路透)

美國隊26日公布2026年美加墨世界盃 足球賽26人最終名單。中場雷納（Gio Reyna）以及前鋒贊德哈斯（Alejandro Zendejas）順利入選；而備受關注的中場魯納（Diego Luna）與泰斯曼（Tanner Tessmann）則意外落選。

美國隊在紐約南街海港17號碼頭（Pier 17）舉行電視直播公布名單，以布魯克林 大橋為背景，球員手持紅白波浪條紋球衣依背號順序登場亮相。除了正在德國 備戰歐洲協會聯賽決賽的後衛理查茲（Chris Richards）之外，其餘球員全數出席。

38歲老將後衛里姆（Tim Ream）透露，自己直到上周五仍忐忑不安，直到收到美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的影片通知：「如果你正在看這段影片，就代表你入選了。我非常興奮地告訴你們，你們將參加2026世界盃，而且還是在主場舉行的世界盃。」

里姆（Tim Ream）將披上13號球衣。(路透)

本屆美國隊平均年齡為26歲又332天，較上屆略高，但仍是美國史上第五年輕的世界盃陣容。全隊僅有8名球員來自美國職業足球大聯盟（MLS），是自2010年以來最少的一次。

此外，共有13名球員曾參加過四年前的2022卡達世界盃。

38歲的里姆將成為美國隊史最年長世界盃出賽球員；21歲後衛弗里曼（Alex Freeman）則是本屆最年輕成員。第三門將布雷迪（Chris Brady）更成為自1994年以來，首位在沒有任何國際賽經驗下入選美國世界盃名單的球員。

美國隊至今共參加12屆世界盃，首屆1930年世界盃闖進四強，近年最佳戰績則是2002年日韓世界盃的八強。