世界盃／24年冠軍荒 巴西仍有信心捧起第6次大力神盃

巴西18日公布世界盃國家隊26名參賽名單，里約熱內盧一名球迷刻意打扮慶祝，歡呼雀躍。 (新華社)

巴西 被稱為「足球王國」，但由於國家隊最近一次世界盃 奪冠已是24年前，且「森巴軍團」近年來在國際大賽中的成績不盡如人意，人們對於巴西是否還具備奪冠實力的疑慮越來越多。

即便如此，許多巴西人仍覺得國家隊能在美加墨世界盃足球賽第六次「封王」。也許了解一下巴西隊前五次世界盃奪冠的歷史（1958年、1962年、1970年、1994年和2002年），就能理解為什麼巴西人如此自信。

1958年世界盃，被貼上「太年輕」標籤

1958年世界盃，巴西隊是一支非常年輕的球隊，缺乏經驗，球員們是首次在美洲大陸以外的地方參加世界盃。決賽中，巴西隊對陣東道主瑞典隊，最終以5：2獲勝，贏得隊史首個世界盃冠軍。

1962年世界盃，小組賽階段痛失核心

1962年在智利舉辦的世界盃是巴西隊的衛冕之戰，然而「球王」貝利在小組賽階段受傷，無法參加之後的比賽，球隊上下瀰漫著憂傷的氣氛。此後加林查挺身而出，率領巴西隊一路殺進決賽，最終以3：1戰勝當時的捷克隊，成功衛冕。

1970年世界盃，臨陣換帥

「臨陣換帥乃兵家大忌」。1970年世界盃開賽在即，巴西隊更換主教練，扎加洛走馬上任，外界普遍質疑其是否有足夠的時間組建一支有競爭力的隊伍。然而，這一次卻誕生了巴西史上最偉大的國家隊之一，他們贏得了所有場次的比賽，並在決賽中以4：1大勝義大利隊。更令人驚喜的是，按照當時的規則，他們憑藉第三次奪冠獲得大力神盃的永久歸屬權。

1994年世界盃，24年冠軍荒

對於一支習慣勝利的球隊來說，長達24年的「冠軍荒」太過漫長，1994年世界盃上的巴西隊似乎不再像以前那樣令人畏懼。然而羅馬里奧和貝貝托率領的這支球隊最終闖入決賽，決賽中透過點球大戰力克羅伯特·巴喬率領的義大利隊，第四次加冕。

2002年世界盃，險些沒有去成

2002年世界盃預選賽，巴西隊直到最後一輪戰勝委內瑞拉隊，才搭上決賽圈的「末班車」。然而到了韓日世界盃上，「三巨頭」——里瓦爾多、羅納爾多和羅納爾迪尼奧創造了歷史，特別是「外星人」羅納度賽前飽受膝傷困擾，在時任主帥斯科拉里的力挺下才進入國家隊。他在決賽中獨中兩元，助巴西隊2：0擊敗德國隊，成就「五星巴西」。