世界盃集訓 伊朗隊由美移師墨國 薛恩鮑姆：接待沒問題

墨國總統薛恩鮑姆25日表示，參加世界盃的伊朗足球隊的集訓基地由美國移師墨西哥「絕無問題」。(歐新社)

即將出戰世界盃 足球賽的伊朗 隊，23日聲稱獲國際足總(FIFA)批准，將集訓基地由美國移師墨西哥，墨國總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum)25日表示，該國接待伊朗隊參加世界盃「絕無問題」。

國際足協 25日公布全部48隊集訓基地名單，確認伊朗隊移師墨西哥。

綜合美聯、路透報導，薛因鮑姆25日在記者會上說，在美國聲明不希望伊朗隊不出賽的時候留在美國後，國際足總主動聯繫了墨西哥政府。國際足總代表問她，「伊朗隊能否在墨西哥過夜？」她的回答是「可以，沒問題。我們對此沒有異議」，「我們沒有理由拒絕他們留在墨西哥」。墨國足總現正與國際足協敲定所有細節。

美國多年來對伊朗的制裁，加上2月底對伊朗開戰後的不確定性及安全憂慮，伊朗隊能否參加 6月11日至7月19日舉行的世界盃，一直存在疑問及變數。

薛因鮑姆表示，戰爭爆發前，伊朗隊原計畫在亞利桑那納州土桑(Tucson)設立集訓基地，但隨着緊張局勢升溫，伊朗隊將基地遷至墨西哥邊境城市蒂華納(Tijuana) ，伊朗足總23日公布「轉移基地」。

伊朗足總發言人當時說，球隊將在蒂華納備戰，此地距在舉行分組賽的洛杉磯，只需55分鐘飛行時間，較原來的土桑時間更短。比賽前後，各隊都會利用基地營集訓保持狀態。

伊朗隊「轉基地」後，除有更安全的備戰環境外，職球員更可直接乘坐伊朗航空公司的航班直飛墨西哥，解決部分職球員入境美國的簽證問題。

伊朗隊在小組賽排在 G 組，6月15日在加州洛杉磯西南英格伍(Inglewood)對陣紐西蘭，21日在此對陣比利時，26日轉到華州西雅圖迎戰埃及。

美國國務院25日發表聲明表示，總統川普已明確表示歡迎伊朗隊參與世界盃賽事，但聲明沒提及伊朗隊可在哪裏逗留，也沒有回應薛恩鮑姆的評論。

參加世界盃的伊朗足球隊18日抵達土耳其，準備前往北美集訓。(鉻透)