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世界盃／阿根廷隊鬆口氣 梅西腿傷只需休養10天

世界盃／阿根廷隊鬆口氣 梅西腿傷只需休養10天

世界新聞網／輯
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梅西將缺陣一個半星期。(路透)
梅西將缺陣一個半星期。(路透)

美加墨世界盃開幕進入倒數階段，阿根廷隊終於鬆了一口氣，球星梅西（Lionel Messi）的傷勢檢查結果出爐，確認並未出現肌肉撕裂，但仍因腿後肌發炎需休養10天，至少將缺陣一個半星期。

日前在邁阿密（Inter Miami CF）以6比4逆轉擊敗費城聯（Philadelphia Union）的比賽中，梅西於第72分鐘主動要求被換下場，並不斷揉著大腿，神情顯得相當擔憂。由於距離世界盃開幕僅剩三周，他的傷退引發球迷高度關注。

賽後，邁阿密國際總教練歐約斯(Guillermo Hoyos)表示，梅西只是「感到疲勞」，提前換下只是預防性措施。

檢測結果顯示，梅西未有肌肉撕裂，但腿後肌出現發炎情況，醫療團隊因此決定讓他暫停訓練約10天，之後再逐步恢復正常訓練。消息指出，醫療團隊將密切監控他的恢復狀況，並謹慎控管身體負荷，避免在世界盃備戰關鍵時刻出現更嚴重傷勢。

對阿根廷國家隊而言，最大的好消息是美國職業足球大聯盟目前正值休兵期，梅西短期內無須代表邁阿密國際出賽，因此能專心養傷。不過，他仍將以較為保守的方式備戰世界盃。

梅西 世界盃

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