世界盃／西班牙大名單 18歲亞馬爾入列 皇馬「首次無人入選」

西班牙隊主教練德拉富恩特。（路透）

西班牙國家隊25日公布2026美加墨世界盃 26人大名單。西甲豪門皇家馬德里歷史上首次無一人入選「鬥牛士軍團」世界盃陣容。

在西班牙隊主教練德拉富恩特(Luis de la Fuente)敲定的這份名單中，目前仍在養傷的亞馬爾（Lamine Yamal）和尼科威廉斯（Neco Williams）斯等重量級球員均成功入選。巴薩門將霍安加西亞（Joan García）、後衛埃里克加西亞（Eric Garcia）、馬競後衛普維爾（Marc Pubill）等則成為名單上最大的驚喜。

儘管費爾明·洛佩斯（Fermín López）受傷無緣世界盃，但西甲冠軍巴薩仍是為「鬥牛士軍團」貢獻球員最多的俱樂部。名單中共有8名球員來自巴薩。與此同時，此前被認為唯一可能入選的皇馬球員赫伊森（Dean Huijsen）也由於本賽季表現不盡如人意，最終遭主教練棄置。

這是西班牙國家隊世界盃大名單首次沒有出現任何皇馬球員的名字。此前，皇馬球員最少的一次還要追溯到1950年，當時「鬥牛士」陣中僅有一名來自「白衣軍團」的球員。